Работники ивент-сферы Беларуси – организаторы и ведущие мероприятий, музыканты и артисты, фотографы и видеооператоры, звукорежиссеры и видеоинженеры – опубликовали видеообращение к заводчанам, работникам государственных предприятий, а также ко всему народу Беларуси, протестующим против насилия после президентских выборов в нашей стране и фальсификации их результатов.

“Каждый из нас столкнулся с вопросом: что делать, если ты лишился заработка? Государство никак не помогало сотням людей, которые не знали, как прокормить свои семьи. Нам сказали, что мы должны справляться сами. И мы справились. Кто-то научился работать в новых условиях, кто-то освоил новую профессию”, – говорится в обращении.

“Насильно невозможно создать или изобрести что-то хорошее. Не позволяйте обращаться с собой как с рабами. Силой заставлять работать – незаконно!” – обратились специалисты ивент-индустрии к работникам белорусских заводов и госпредприятий. Заводчане, по их мнению, являются важнейшими зернами нашего общества, без которых не будет хлеба.

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