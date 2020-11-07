Сегодня в Минске задержали несколько десятков медиков, собравшихся около 12.00 у 1-й городской клинической больницы, чтобы выразить протест против насилия, которое происходит в нашей стране после президентских выборов 9 августа 2020 года в отношении всех, кто высказывает свою гражданскую позицию, и в знак солидарности с медработниками, пострадавшими от действий властей.

Автозаки и милицейские микроавтобусы дежурили у места проведения акции еще до ее начала.

Вскоре после того как несколько десятков протестующих медиков собрались на ступенях у главного входа в 1-ю городскую больницу, ОМОН и милиционеры в штатском начали производить задержания.

Задержанных погрузили в автозаки и микроавтобусы, которые после этого разъехались.

Незарегистрированному правозащитному центру “Весна” на 13.30 известны имена 25 задержанных медработников.

Поделиться:



