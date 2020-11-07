Американские СМИ объявили о победе Байдена на выборах президента США, информирует ТАСС.

По их оценкам, Джо Байден одержал победу в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков). Таким образом, согласно подсчетам CNN и NBC, у него теперь 273 голоса избирателей, у действующего президента США Дональда Трампа – 213.

Как и предполагалось, эти выборы стали одними из самых “горячих” и необычных в истории США. До последнего момента кандидаты на пост президента боролись за кресло в Белом доме “ноздря в ноздрю”.

Демократ Байден стал 46-м президентом США, причем самым пожилым лидером нации в ее истории. Что известно о его отношении к Беларуси и действующей в нашей стране власти?

Ранее он обещал, что в случае победы на выборах расширит санкции против Лукашенко и его соратников, а также продолжит совместно с европейскими партнерами работу над вариантами экономической помощи для по-настоящему независимой и демократической Беларуси.

В отношении Лукашенко он заявлял следующее: “Ни один лидер, мучающий свой собственный народ, народ, не может претендовать на легитимность. Вот почему международное сообщество должно значительно усилить санкции в отношении прислужников Лукашенко и заморозить офшорные счета, на которых они хранят украденные богатства”.

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