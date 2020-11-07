На 7 ноября выздоровели и выписаны 90058 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 105283 человека с положительным тестом на COVID-19, на 997 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2658817 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1004 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 3.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 49416390 заболевших COVID-19, умер с этой инфекцией 1244201 человек.

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