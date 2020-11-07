Сегодня состоялся запуск Белорусской атомной электростанции, возведенной в 18 километрах от города Островец Гродненской области, в трех километрах от железнодорожной станции Гудогай на линии Минск – Вильнюс, недалеко от границы с Литвой и в 40 километрах от ее столицы Вильнюса. Об этом сообщают “Минск-Новости”.

Строительство электростанции типа АЭС-2006 началось с создания в декабре 2007 года государственного учреждения “Дирекция строительства атомной электростанции”. Основной партнер Беларуси в проекте по возведению и эксплуатации АЭС – российская компания “Атомстройэкспорт”.

С самого начала работ по строительству станции соседние страны, особенно Литва, выступали против ее возведения. Они считают БелАЭС угрозой для всего Евросоюза, своеобразной “бомбой замедленного действия”, поскольку, по их мнению, станция построена без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды. Белорусским властям неоднократно были направлены ноты протеста в связи со строительством БелАЭС, с загрузкой ядерного топлива.

Страны Балтии на законодательном уровне приняли решение не закупать электроэнергию с БелАЭС. Это в определенной мере делает производство энергии на ней нерентабельным. Также Литва прилагает все усилия по препятствованию экспорту белорусской электроэнергии и в другие государства Евросоюза.

Вместе с тем себестоимость электроэнергии с БелАЭС с учетом российского кредита, полученного на возведение станции, значительно выше, чем в странах ЕС, что делает ее неконкурентоспособной на рынке электроэнергии и неизбежно повлечет бюджетные вливания в обеспечение работы станции.

БелАЭС пока работает на 40% мощности. На максимальную мощность, согласно планам, станция будет запущена в следующем году.

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