Светлана Тихановская, претендент на пост президента Республики Беларусь, сегодня обратилась к белорусским медикам, сообщает ее пресс-служба.

“Как любой белорус, я восхищаюсь вашими смелостью и трудовым подвигом. Вы спасаете нашу страну от уже второй волны коронавируса. Вы поддерживаете студентов БГМУ в их протесте. Вы проводите акции солидарности со всеми, кто ведет мирную борьбу за перемены. Белорусский народ благодарен вам за каждый этот поступок. Но режим – это не представители народа. Он запустил машину репрессий даже в отношении тех, кто спасает жизни людей. Он готов увольнять вас, хотя ваши экспертиза и опыт сейчас на вес золота. Он раздает врачам административные аресты, совершая преступление против здоровья целой нации”, – заявила в обращении к врачам Светлана Тихановская.

Сейчас белорусские медики смело противостоят халатности и беззаконию – подают апелляции для освобождения своих коллег и помогают тем, кто оказался в сложной ситуации, объединяются и успешно отстаивают врачей, которых пытаются уволить администрации больниц, говорят белорусам об опасности второй волны коронавируса и напоминают, как важно сейчас носить маски, соблюдать социальную дистанцию и заботиться о тех, кто находится в группе риска, уверена Тихановская.

“Вы – настоящие профессионалы, ваш труд и ваша солидарность невероятно важны для всех нас. В новой Беларуси, которую мы с вами строим, вас никто не будет преследовать за гражданскую позицию. Никто не будет заставлять вас молчать, хотя вы знаете правду о количестве людей, погибших от коронавируса. К вашему мнению будут прислушиваться в разработке медицинской реформы, ведь вы лучше любых чиновников знаете, как работает система здравоохранения. Чтобы все это произошло, мы должны продолжать свою мирную борьбу”, – резюмировала свое обращение Тихановская.

Также она сделала заявление по поводу произошедших сегодня задержаний медиков, мирно высказывавших свою гражданскую позицию: “Каждый день, даже по заниженным данным Минздрава, в Беларуси тысяча человек заражается коронавирусом, несколько человек погибает. В реальности жертв еще больше. И единственные, кто может спасти нас, это вовсе не чиновники, а врачи. Но вместо того, чтобы признавать подвиг медиков, режим задерживает их на мирной акции и по двадцать человек сажает в один автозак. Он прекрасно понимает, что уволенный или арестованный медик не может спасать своих пациентов, и его это не заботит. Он пытается удержать власть ценой здоровья целого народа. Но белорусы видят это. Белорусы стоят за своих врачей и никогда не поверят тому, кто готов жертвовать их жизнями ради собственной выгоды”.

Поделиться:



