Солист группы Litesound Дмитрий Карякин уже несколько дней болеет коронавирусом.

«Валяюсь пластом из-за ковида, – говорит артист. – Нарушил режим изоляции, которому следовал полгода. Нас попросили, и мы согласились помочь – приняли участие в концерте «Битлз» на беларускай мове» 22 октября в минском ресторане «Друзья». Итог: заболели не только мы, но и часть приглашенных гостей и зрителей. Чем все это закончится – не знаю. Запахов не чувствую, температура 38 и выше. Пишу этот пост, очнувшись от спячки. Будьте бдительны!»

Публикация – из № 88 газеты «Народная воля». Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке

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