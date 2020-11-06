Медик порекомендовал не употреблять соленую пищу. А также лучше сократить потребление алкоголя и пить больше воды.

Дело в том, что при лечении заболевших коронавирусом врачи строго следят за поддержкой правильного водно-солевого баланса в организме. Чрезмерное употребление слишком соленой еды может привести к обезвоживанию или сгущению крови, что негативно влияет на здоровье пациентов с COVID-19, рассказал врач-терапевт Филипп Кузьменко, пишет РИА Новости.

«Если заболели коронавирусом, то надо поддерживать водно-солевой баланс. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов, вместо этого стоит пить больше воды. Также надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь», – уточнил врач.

В свою очередь специалист объяснил, как соль влияет на состояние крови:

«Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет COVID-19».

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