Посол Беларуси в Австрии и постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Андрей Дапкюнас выступил на заседании Постоянного совета ОБСЕ, где озвучили доклад о том, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы. Там он рассказал, что любая власть может допускать ошибки, мол, как себя вести во время кризиса – учебника нет, и раскрыл западным дипломатам секреты “культурно-ментального поля” белорусов, сообщает Telegraf.by.

По словам белорусского дипломата, ОБСЕ использует “устаревший” механизм, который правительство Беларуси категорически не приемлет.

“Мы считаем, что “московский механизм” на сегодняшний день окончательно устарел и не является инструментом диалога и конструктивного сотрудничества. Его неконсенсусный и, по сути, конфронтационный характер противоречит стратегическим целям нашей организации. Главная проблема “московского механизма” состоит в том, что он был задуман и, возможно, мог бы работать в далекое от нас время, когда будущее представлялось многим счастливым “концом истории”: торжество либеральной демократии, конец века идеологического противостояния, глобальных революций и войн”, – считает Андрей Дапкюнас.

По словам белорусского дипломата, власти Беларуси живут в другом мире, в котором отсутствует минимальное доверие между государствами, царят “всеобщая подозрительность” и “открытая враждебность”.

Белорусский дипломат потребовал от ОБСЕ не работать в формате “учителя и ученика” и пожаловался, что страны – участницы организации не хотят услышать власти Беларуси.

Отдельно Андрей Дапкюнас рассказал представителям стран ОБСЕ, что в Беларуси есть “культурно-ментальное поле, в котором страна живет последнее столетие”. По мнению дипломата, оно “включает в себя как один из важнейших идеологических столпов максиму о том, что только та власть чего-нибудь стоит, которая умеет защищаться”.

По его словам, власти Беларуси “вынуждена идти на жесткие и часто неоднозначно воспринимаемые шаги по поддержанию в стране социально-экономической и внутриполитической стабильности и обеспечению национальной безопасности”, и все это потому, что они “ощущают угрозу серьезного вмешательства извне во внутренние дела суверенной страны”.

Дипломат пожаловался, что “в мире нет ни одного учебника с четко прописанной последовательностью шагов, необходимых для решения в конкретной страновой ситуации главной задачи любой государственной власти – как найти “золотую середину” между обеспечением в полной мере прав и свобод граждан и поддержанием в обществе необходимого уровня безопасности и порядка”.

При этом Андрей Дапкюнас допустил, что “любое национальное правительство может допускать в этой работе ошибки или принимать далекие от идеальных решения”.

Исходя из всего сказанного, белорусский дипломат предложил странам – участницам ОБСЕ вести себя так, чтобы восстановить “взаимоуважительный диалог равноправных субъектов”.

Андрей Дапкюнас подчеркнул: правительство Беларуси считает, что содержание, выводы и рекомендации доклада ОБСЕ “не основаны на достаточно подтвержденных фактах и доказательствах, не учитывают официальную позицию белорусских властей и потому не обеспечивают полного и всестороннего анализа ситуации с точки зрения законодательства и международных обязательств Беларуси”.

Дипломат заявил, что власти Беларуси не будут выполнять рекомендации, изложенные в докладе.

Полностью выступление Андрея Дапкюнаса можно прочесть тут.

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