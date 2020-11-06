Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в связи с публикацией доклада ОБСЕ о предполагаемых нарушениях прав человека в Беларуси по итогам президентских выборов призвал к проведению новой электоральной кампании в нашей стране.

Опубликованный вчера документ подтвердил, что августовские выборы были сфальсифицированы, и раскрыл масштабы нарушения прав человека со стороны режима Александра Лукашенко.

Для расследования событий в Беларуси, имевших место после выборов президента 9 августа 2020 года, была проведена специальная дипломатическая кампания, возглавляемая Великобританией. Это международное независимое расследование выявило многочисленные факты фальсификации выборов президента и ведения властями Беларуси кампании насилия, запугивания и преследования в отношении мирных протестующих.

Ранее Великобритания выражала обеспокоенность тем, как были проведены выборы президента в Беларуси, и теми жестоким репрессиями, которые за ними последовали. В сентябре она ввела персональные санкции в отношении Лукашенко, его сына и высокопоставленных членов правительства нашей страны в ответ на пытки и жестокое обращение в отношении сотен мирных протестующих, находящихся под арестом.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил: “Мы настаивали на проведении независимого расследования, и оно раскрыло факты фальсификации в самой основе президентских выборов, а также недостойные действия Александра Лукашенко, целью которых было подавление народа Беларуси. Теперь необходимо организовать новые свободные и честные выборы и привлечь к ответу виновных в применении насилия по отношению к протестующим”.

Великобритания продолжит сотрудничество с международными партнерами в целях защиты демократии, свободы СМИ и прав человека в Беларуси, и поддерживает рекомендации, приведенные в отчете ОБСЕ. Она призывает правительство Беларуси провести новые президентские выборы, немедленно прекратить насилие, освободить всех несправедливо заключенных под стражу, провести расследования по обвинениям в пытках и принять меры для того, чтобы обеспечить соблюдение прав человека в местах заключения.

Поделиться:



