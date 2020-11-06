В Могилеве ввели обязательный масочный режим

Власти областного центра ввели в Могилеве обязательный масочный режим из-за распространения коронавируса.
Горисполком обязал жителей города обязательно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) на объектах (недвижимых и движимых) и в организациях всех форм собственности города:
- магазинах,
- торговых центрах,
- объектах общественного питания (за исключением времени непосредственного приема пищи),
- аптеках,
- учреждениях здравоохранения.
А ещё в такси и других местах, где социальное дистанцирование невозможно.