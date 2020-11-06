Скончался известный сатирик Михаил Жванецкий. Артисту было 86 лет.

Директор Жванецкого подтвердил телеканалу «360» информацию о его кончине.

Напомним, что в прошлом месяце Жванецкий объявил о прекращении публичных выступлений.

Михаил Жванецкий — русский писатель-сатирик и исполнитель собственных произведений, его концерты отличает особый «одесский юмор».

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе, закончил институт инженеров морского флота, работал в порту. В институте начал участвовать в самодеятельности, писать миниатюры. После знакомства с Аркадием Райкиным Жванецкий полностью перешел в сферу театра и сатиры.

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