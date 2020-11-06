Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, сегодня завершает свой рабочий визит в Вену, сообщает ее пресс-служба.

В столице Австрии Тихановская встретилась с канцлером этой страны Себастьяном Курцем, представителями президента Александра Ван дер Беллена, парламентариями и поучаствовала в мирном митинге белорусской диаспоры в центре Вены.

На встрече с представителями ОБСЕ, которая состоялась после презентации доклада Постоянного совета ОБСЕ о нарушении прав человека в Беларуси, Светлана Тихановская отметила: этот доклад является ключевым документом, который поможет разрешить политический кризис в Беларуси и запустить расследования по фактам насилия над мирными людьми со стороны силовых структур.

Также она поучаствовала в круглом столе, инициированном аналитическим центром ICEUR, темами которого были организация переговоров в Беларуси и оказание помощи протестующим. На мероприятии также были Павел Латушко, Вероника и Валерий Цепкало, представители австрийского МИДа и Еврокомиссии в Австрии.

Тихановская отметила, что этот визит и теплый прием очень важны, поскольку Лукашенко всегда считал Австрию своим партнером и союзником, но официальная Вена показала, что принципиально придерживается ценностей демократии и соблюдения прав человека.

Поделиться:



