Суд Центрального района Минска отклонил в пятницу жалобу защиты экс-претендента на пост президента Беларуси, экс-главы “Белгазпромбанка” Виктора Бабарико на продление срока его содержания под стражей.

“В удовлетворении жалобы защиты судом отказано. Конкретных фактических обстоятельств и доказательств, которые бы подтверждали, что есть основания для меры пресечения и ее продления, так и не прозвучало”, – сообщил “Интерфакс-Запад” адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.

Адвокат отметил, что “тогда вообще не ясно, в чем в данном случае заключалась “проверка обоснованности” продления заключения под стражу”. По его словам, сегодня решение суда будет обжаловано в Мингорсуд.

“Мы обжаловали первичное решение о заключении под стражу на 2 месяца, продление срока содержания под стражей до 4 месяцев – наши жалобы не были удовлетворены. И вот теперь обжалуем продление срока содержания под стражей до 6 месяцев до 18 декабря”, – добавил Лаевский.

Поделиться:



