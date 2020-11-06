Юрист ОО «Белорусская ассоциация журналистов» Олег Агеев 2 ноября сообщил грустную новость: не стало его мамы, известного в прошлом адвоката Татьяны Агеевой.

«Она легла в гастроэнтерологию 10-й городской клинической больницы Минска 3 недели назад, – поделился Олег. – Там она заразилась COVID-19. Почти 7 суток мама была на аппарате ИВЛ. 2 ноября 2020 года в 4.50 ее сердце остановилось…

Ей было 65 лет. За эти годы она подарила жизнь и воспитала двух сыновей, дождалась внучки и трех внуков. Любовь, которую она нам дарила, не восполнить уже ничем, и никакими словами не сгладить боль утраты…»

Татьяна Агеева была адвокатом Минской городской коллегии адвокатов начиная с 1982 года, позже стала членом президиума коллегии.

В феврале 2011 года Министерство юстиции лишило лицензий четырех адвокатов, защищавших обвиняемых по делу о массовых беспорядках 19 декабря в Минске. Лицензий лишились Олег Агеев, защищавший кандидата в президенты Алексея Михалевича, его мать Татьяна Агеева, Владимир Толстик и Тамара Гораева – бывшие адвокаты Ирины Халип.

В мае того же года по инициативе КГБ было возбуждено уголовное дело за подделку документов (ст.380 УК, нарушение обнаружили в процедуре заключения договоров с клиентами) в отношении адвокатов Татьяны Агеевой и Олега Агеева. Суд приговорил обвиняемых к штрафу, позже в отношении Татьяны Агеевой обвинительный приговор был отменен. Оба адвоката были лишены лицензии и права на работу адвокатом.

С 2012 года Татьяна Агеева работала юристом в Белорусском документационном центре.

«Две недели назад я разговаривала с ней по телефону, – рассказала в соцсетях руководитель Белорусского документационного центра Раиса Михайловская. – Чувствовалось, что ей очень тяжело. И мне было неудобно, что позвонила не вовремя. «Выздоравливай, дорогая!» – все, что я смогла ей сказать… Она была очень сильным человеком, борцом. Она была мощным профессионалом. Прекрасной матерью и бабушкой. Я не могу сейчас взять себя в руки, слезы и невероятное чувство потери. Царство тебе небесное, дорогая наша Татьяна…»

«Народная Воля» выражает соболезнования Олегу Агееву и всем близким Татьяны Агеевой.

Публикация – из № 88 газеты «Народная воля». Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке

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