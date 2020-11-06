Нужна ли самоизоляция после возвращения с Занзибара?

«Сегодня некоторые туристические фирмы предлагают отдохнуть на волшебных пляжах Занзибара. А нужна ли будет по возвращении в Минск после такого отдыха самоизоляция? Как узнать?»

Ирина СИДОРЕВИЧ, Минск.

Вот как на этот вопрос отвечает директор турфирмы «Альтус тур» Юрий Блажевич:

– Туристам, путешествующим на Занзибар, для прибытия в Танзанию тесты на COVID-19 сдавать не нужно. Однако поскольку вы летите туда и обратно через территорию Украины, то по возвращении в Беларусь для вас предусмотрена самоизоляция.

Обратите внимание: в стоимость тура на Занзибар в числе прочих услуг входит обязательный ПЦР-тест по возвращении с отдыха. Его у вас возьмут в украинском аэропорту. Сертификат с результатом теста вам выдадут на месте либо пришлют на электронную почту в течение суток.

В соответствии с постановлением Министерства здравоохранения от 08.05.2020 №49 «О продлении (сокращении) сроков пребывания граждан в самоизоляции», в случае, если ваш тест отрицательный, вы можете обратиться с сертификатом в поликлинику по месту жительства с просьбой отменить самоизоляцию.

В случае отмены для вас самоизоляции сотрудники поликлиники должны уведомить об этом вас и тех, кто должен контролировать соблюдение вами правил карантина.

Публикация – из № 88 газеты «Народная воля». Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке

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