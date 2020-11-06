На 6 ноября выздоровели и выписаны 89555 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 104286 человек с положительным тестом на COVID-19, на 991 больше, чем днем ранее. Всего проведен 2628891 тест.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умер 1001 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 3.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 48764912 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1234742 человека.

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