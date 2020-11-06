«Народная Воля» уточнила в Посольстве США в Беларуси, когда в Минск должна прибыть Чрезвычайный и Полномочный Посол США Джули Фишер.

И, если США не признают результаты выборов в Беларуси, кому посол Америки будет вручать верительные грамоты?

В начале сентября заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне, сказал: кандидат на должность американского посла в Минске Джули Фишер после возможного одобрения Сенатом Конгресса США приступит к своим обязанностям в кратчайшие сроки.

«Мы с нетерпением ждем голосования по утверждению кандидатуры моей коллеги Джули Фишер, а в случае одобрения – ее скорейшей поездки в Минск для выполнения обязанностей посла США», – сказал Кент.

В конце сентября комитет Сената США по международным делам утвердил кандидатуру замгоссекретаря Джули Фишер на должность посла в Беларуси, трансляция заседания велась на сайте комитета. Теперь кандидатуру Фишер должен одобрить полный состав Сената, где большинство у однопартийцев выдвинувшего ее на этот пост президента Дональда Трампа – республиканцев.

Джордж Кент прокомментировал критику со стороны сенаторов, считающих, что сейчас ни в коем случае нельзя отправлять в Минск американского посла. «Мы определенно видим необходимость в наличии сейчас посла США в Минске, – сказал он в начале сентября. – События последнего месяца подчеркивают, что нам важно иметь голос и работать с этой страной».

Напомним, что после дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили численный состав диппредставительств. Отношения между США и Беларусью потеплели после президентских выборов 2015 года. В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов. В начале мая текущего года Трамп выдвинул кандидатуру Фишер на должность посла в Минске. 20 июля президент Беларуси А.Лукашенко назначил послом нашей страны в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.

Может, уже есть хотя бы предварительные сроки, когда Джули Фишер должна приехать в Минск? И кому посол Америки будет вручать верительные грамоты? Эти вопросы «Народная Воля» адресовала американскому посольству.

«Посольство США в Минске не предоставляет комментария на ваш запрос», – ответил «Народной Воле» первый секретарь посольства США по информации, образованию и культуре Ли МакМэннис.

Публикация – из № 88 газеты «Народная воля». Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке

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