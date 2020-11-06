С Сергеем Масловским я познакомился во время президентской кампании на одном из митингов, которые проводила Светлана Тихановская. Был удивлен, что бывший начальник ГАИ Миноблисполкома присоединился к волонтерам, помогающим претенденту на главный пост в стране от демократической общественности. Казалось, у человека неплохая пенсия, мог бы спокойно сидеть дома, ездить на рыбалку и оставаться в тени в это неспокойное время, но он, видите ли, решил бороться за честные выборы.

И вот результат. Его бывшие коллеги из правоохранительных органов «взяли на карандаш» С.Масловского, который и после выборов проявлял свою гражданскую активность. На одной из протестных акций Сергей был задержан.

И вот тут на него началось сильное давление. Как рассказали мне задержанные граждане, которых вместе с Сергеем доставляли в Жодинскую тюрьму, полковника милиции поставили на колени, связав руки сзади пластиковым жгутом. Он был единственный, кто ехал в такой позе. Сотрудники милиции высказывали ему свое негодование: мол, он предал их структуру.

14 октября судья суда Советского района г.Минска Мария Фёдорова вынесла решение о привлечении С.Масловского к административной ответственности, «наградив» его 15 сутками ареста, приняв за чистую монету слова некоего свидетеля Н.А.Бельского, который сказал, что Сергей, участвуя в марше, громко кричал «Жыве Беларусь!». Несмотря на то, что полковник ранее никогда не привлекался к административной ответственности, что он является пенсионером МВД, имеет ряд хронических заболеваний, продолжает работать, характеризуется положительно, судья Фёдорова, как видите, назначила ему довольно строгое наказание.

Били ли его в Жодино, нам не известно, но через какое-то время экстренная скорая помощь Сергея увезла в госпиталь МВД. Что с ним произошло, можно только догадываться.

Из ответа заместителя главного врача госпиталя МВД Е.А.Багрова стало известно, что Сергей был доставлен в связи с тем, что у него был гипертонический криз, невропатия лицевого нерва, он имел ряд других сопутствующих заболеваний. Кроме этого у пациента были установлены телесные повреждения в виде ушибов, гематомы обоих бедер и ссадины в области обоих лучезапястных суставов. Это и вызвало у родственников опасение, что Масловскому нужна помощь адвоката.

К сожалению, адвокат не смог попасть к Сергею, так как его из госпиталя этапировали обратно в центр изоляции правонарушителей, чтобы он отбыл оставшийся срок административного ареста. Вот наша действительность: все видят, что человек имеет ряд заболеваний, но никто его домой не отпускает. Хотя в административной практике вполне возможно такое, когда арест прерывается в связи с ухудшением состояния здоровья человека, но потом, когда ему станет лучше, он отсидит за решеткой оставшийся срок.

Замечу: за все время административного ареста адвокату так и не предоставили возможности встретиться с подзащитным. Это еще одна тема для разговора о соблюдении прав человека в нашей стране. Закон-то предоставляет человеку право встречаться со своим защитником в любое время без ограничений.

Мы ждали, что через 15 суток Сергей выйдет на свободу. Но тут на него завели новое административное дело, и вновь та же судья Фёдорова назначила очередные 15 суток ареста.

Понятно, что таким образом власти пытаются сломать человека, чтобы он в будущем не участвовал в протестах. Следует отметить, что С.Масловский из бывших милицейских сотрудников единственный, кто письменно обращался к министру МВД Караеву с требованием провести проверку по всем фактам избиения демонстрантов. Он же предлагал создать общественную комиссию в составе правозащитников. Но с ним министр не захотел встретиться.

Мы обеспокоены его состоянием здоровья. Сейчас Сергею нужна реабилитация в связи с перенесенными заболеваниями. Необходимо подать заявление в Следственный комитет о проведении проверки по факту получения им телесных повреждений, то есть необходимо срочно провести судебно-медицинскую экспертизу.

Вот настоящий офицер милиции, на которого надо равняться молодым сотрудникам правоохранительных органов! Даже после увольнения Сергей не остался равнодушным к любым проявлениям нарушения законности и правопорядка. В один из дней, будучи на автомобильном рынке, задержал преступника, который совершил грабеж и пытался скрыться с 10 тысячами долларов. Один, без поддержки он кинулся за ним в вдогонку, обезвредил и вернул деньги потерпевшим. Это настоящее мужество!

Вот таких принципиальных людей сегодня не хватает милицейскому ведомству. Думаю, что при новой власти у Сергея есть все шансы вернуться в правоохранительные органы и стать достойным министром МВД.

Олег Волчек, руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрированного в Киеве), бывший следователь прокуратуры.

Публикация – из № 88 газеты «Народная воля». Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке

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