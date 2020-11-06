Дело в том, что спектакли Современного художественного театра отменены до 18 ноября.

«Дорогие друзья, еще раз простите!.. – извинился перед публикой бывший телеведущий. – Но спектакли театра СХТ на ближайшее время отменяются… Почему? «Ну вы же сами всё понимаете…» Большое «спасибо» важным и серьезным людям из кабинетов, управлений, инстанций, министерств, которые и определяют, кому можно, а кому нельзя. Будем надеяться, что, получив все возможные и невозможные разрешения, дозволения, позволения, удостоверения, унижения, оскорбления, мы снова выйдем на сцену. Давайте, до новых встреч!»

Как выяснилось, управление культуры Мингорисполкома два дня назад за три часа до спектакля затребовало документы, разрешающие проведение культурных мероприятий. В театре говорят, что занимаются подготовкой необходимых бумаг. А билеты на несостоявшийся спектакль будут действительны на тот день, когда возобновится работа театра.

Современный художественный театр открылся в 2004 году. Основателем и художественным руководителем является театральный продюсер и актер Владимир Ушаков.

Публикация – из № 88 газеты «Народная воля». Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке

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