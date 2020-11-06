Представители культурной общественности опубликовали открытое письмо “Об увольнении ведущих артистов Большого театра Беларуси”.

В нем они высказали возмущение увольнением виднейших представителей Большого театра Беларуси – обладателя медали Франциска Скорины солиста оперы Ильи Сильчукова, заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь дирижера Андрея Галанова, концертмейстера оркестра, заслуженной артистки Республики Беларусь Регины Саркисовой, артистов оркестра Аллы Джиган и Александры Потеминой.

“Национальная культура создается множеством, но это множество всегда состоит из единиц, из личностей уникальных. Каждый оркестр, каждая актерская труппа не просто складывается из профессионалов, но годами срастается в единый неповторимый творческий организм, который может полноценно функционировать – жить в искусстве! – именно в этом составе. Любое насильственное изменение неизбежно влечет потери, которые могут стать катастрофическими, этому учит история нашей белорусской культуры. Увольнение сегодня ведущих музыкантов Беларуси –удар по нашей культуре, последствия которого будут отзываться годами. А причина их увольнения – позор для всего белорусского общества. Эти артисты были “отлучены от театра” за высказывание своей гражданской позиции с циничной формулировкой “за совершение аморального поступка”! Это голоса нашей совести, которые государственная машина сейчас пытается задушить”, – говорится в письме.

Представители культурной общественности потребовали соблюдения конституционного права на свободу выражения собственного мнения и восстановления в трудовых правах их коллег, уволенных из Большого театра Беларуси.

На данный момент под открытым письмом подписались более 600 человек.

Напомним, ранее 188 артистов и сотрудников Большого театра Беларуси опубликовали видеообращение, в котором выступили в поддержку уволенных за высказывание своей гражданской позиции коллег.

“Мы не гайки, которые можно открутить и выбросить, мы – душа театра, его сердце и голос”, – заявили театралы.

Поделиться:



