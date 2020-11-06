Может, Виктор Александрович Снежицкий и не одобрит мое письмо в редакцию уважаемой газеты «Народная Воля», но я все же решил выразить ему признательность за гражданскую позицию. Многие руководители, политики и общественные деятели его уровня после 9 августа словно воды в рот набрали, ни слова ни полуслова о том, что стало твориться в стране. А Виктор Александрович, будучи ректором Гродненского медицинского университета и членом верхней палаты белорусского парламента – Совета Республики Национального собрания, на своей странице в Facebook написал: «Дорогие друзья! Поддерживаю своих коллег-медиков и всех протестующих против насилия и задержаний. Кадры, свидетельствующие о жестоких избиениях демонстрантов, шокируют. Только народ Беларуси, его воля определит, как нам жить дальше».

Известный кардиолог, профессор, имеющий за плечами богатейший опыт и высокий авторитет как среди научной общественности, так и среди многочисленных пациентов, не стал молчать, когда развернулось повсеместное насилие со стороны силовиков против мирных, безоружных людей, протестующих против многочисленных фальсификаций при подсчете голосов на президентских выборах. Он публично выразил свою гражданскую позицию. И это, понятно, не понравилось в верхах. В сентябре ему пришлось покинуть должность ректора медицинского университета. Вместо него А.Лукашенко согласовал кандидатуру Елены Кротковой, которая не может похвалиться ни докторской диссертацией, ни профессорским званием. До этого она была чиновницей управления здравоохранения Гродненского облисполкома.

Чтобы понять, кого власть убрала с должности ректора медуниверситета, скажу: Виктор Александрович Снежицкий не только доктор медицинских наук, профессор, он еще член-корреспондент Национальной академии наук, является автором более 450 научных работ, в том числе 12 монографий, и 25 патентов. Что и говорить, для региона это знаковая личность.

Оставшись работать на кафедре в родной альма-матер, Виктор Александрович принял решение досрочно прекратить полномочия члена Совета Республики Национального собрания. Можно представить, что окончательно подтолкнуло его к такому шагу. Но на Национальном правовом интернет-портале вот уже которую неделю зарегистрировано постановление о том, что В.А.Снежицкий больше не является парламентарием.

Что ж, в это сложнейшее время, когда решается судьба страны, ее будущее, каждый делает свой выбор. Благородно поступил Виктор Александрович Снежицкий. И я от души хочу пожелать ему всяческих успехов и крепкого здоровья в дальнейшей жизни. Беларусь может гордиться этим человеком!

Публикация – из № 88 газеты «Народная воля». Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке

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