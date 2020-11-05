А самолет летел – колеса терлися, а вы не ждали нас, а мы приперлися.

Минск сейчас живет очень динамично, особенно по выходным дням. А будни в основном используются для подготовки к столичному дерби, в котором игроки первой команды стараются «запятнать» игроков второй команды. Но не так, как в известной школьной игре, когда «запятнанный» становится водящим, а бывший водящий – убегающим.

Нет, игровые роли обеих команд постоянны, так что первые обречены вечно догонять противников, а вторые – убегать от них. В нашем дерби «запятнать» означает догнать и, минимум, обездвижить без оружия (как в самбо), но чаще всего с помощью специальных средств, хотя не исключается и огнестрельное оружие. В то время как первая команда полностью моторизована, оснащена автомобильной, специализированной и бронетехникой, вторая команда передвигается пешком. Поэтому столичное дерби время от времени превращается «в сафари», как это было 1 ноября на поле рядом с Куропатским лесом, где было организовано автомобильное преследование изгнанных из города жителей вооруженными «силовиками».

Охота! Гон! Погоня!

Охота, гон, погоня! Как в крови у незабвенных «мстителей», понимающих только одну команду – фас. Как у тех чекистов, которые в 1937 году наводили порядок в Куропатах от имени революционной необходимости и целесообразности. К слову, их современные белорусские последователи тоже руководствуются не столько законом, сколько соображениями политической целесообразности. Характерно, что в отношении инакомыслящих и инакодействующих граждан применяется комплексный подход. Одного и того же человека могут задержать, присудить к административному аресту или штрафу, или к аресту и штрафу одновременно, уволить, отказать в продлении истекающего контракта, исключить из вуза и тут же студента отправить в армию.

Если же эффективность административного давления на протестантов не повышается, то все чаще их правонарушения квалифицируются по уголовным статьям и становятся преступлениями. Так, в протестное воскресенье 1 ноября, в ходе которого силовики задержали около 300 человек, 231 человек стали подозреваемыми по уголовной статье 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок», которая в качестве наказания предусматривает от 2 до трех лет заключение.

Слон в посудной лавке

То есть установившееся хрупкое равновесие между властью и ее оппонентами, опираясь на которое стороны пробуют найти реальные предпосылки для вступления в диалог, в очередной раз было грубо разрушено властью.

Вообще, декларируя стремление вступить в диалог в переговоры с протестующей стороной, власть демонстрирует грацию слона, попавшего в посудную лавку. Какие бы меры, шаги и подходы в работе с восставшим человеческим материалов ни применяла власть, они выглядят грубо, неуклюже и смешно. Хотя белорусам приходится смеяться сквозь слезы.

Например, Лукашенко анонсировал социальную новацию – исключение студентов из вузов и последующий их призыв на срочную военную службу. А ведь этой новации, как говорится, сто лет в обед. Называлась она «забрить лоб», а применительно к студентам была использована в конце XIX века, когда в России появилось и быстро активизировалось студенческое движение. Многие из студентов участвовали в запрещенных политических движениях – народовольческих и марксистских. В 1899 году грянули студенческие волнения, в ряде университетов были объявлены забастовки, позже студенты вышли на улицы. Весь февраль студенты протестовали, требовали провести реформу образования, а после продекларировали политические лозунги.

Власти, естественно, прибегли к репрессиям, исключая активистов из учебных заведений, стали отдавать провинившихся в солдаты. Несмотря на это, студенты продолжали бузу, на их усмирение была брошена полиция, появились «черные списки», куда записывали студентов-рекрутов.

И что из этого в итоге вышло? Почему студенты остались несломленными, а начальство – неудовлетворенными? Потому, что 183 киевских студентов, которым забрили лбы, понесли «революционную заразу» в казармы, распропагандировали солдат, и при этом добились сочувствия в широких кругах населения, их поддержали и кисейные барышни, и банкиры с купцами и революционеры дворянские, разночинные и пролетарские.

Естественно, что при этом в обществе росло недовольство политикой правительства. Массовое возмущение вынудило Николая II освободить студентов от воинской повинности, но посеянные семена дали ожидаемые плоды. Студенческое движение стало более радикальным и после поставляло политических рекрутов всем будущим российским революциям, которые оказались отнюдь не цветными, а кровавыми.

С днем рождения, господа студенты!

Учитывая эти обстоятельства, можно сказать, что 1 сентября 2020 года стал днем рождения студенческого движения в современной Беларуси. Особенность ситуации в том, что студенты сразу же присоединились к политическим требованиям, выдвинутым обманутыми избирателями на выборах. Могло ли быть иначе, если сами студенты почувствовали себя обманутыми гражданами и избирателями. Поэтому шутливый ответ студентов на указание Лукашенко, «брить им лбы» для рекрутского набора в его армию – там выдают автоматы – был услышан и по достоинству оценен обществом.

Одних рассмешил, других напугал своим историческим реализмом.

Не будем спешить с выводами, но в ноябре в армии состоится ротация военнослужащих срочной службы, в ходе которой «дембеля» уйдут в запас, и их места займут новобранцы и среди них, видимо, окажутся отчисленные в пожарном порядке по распоряжению Лукашенко студенты. При этом многие «дембеля», подчиняясь приказу, еще участвуют в разгоне протестантов и при этом не жалеют ни молодежь вообще, ни студентов, в частности. А теперь студенты возьмут на себя их функции? Более вероятно, что студентов к живому и боевому применению не допустят, дубинок и прочих спецсредств не выдадут, но сам факт появления патентованных инакомыслов в казармах, может отрицательно повлиять на идеологическую девственность самых стойких солдат.

Разумеется, многое может зависеть от количества рекрутов студентов, но сам факт их присутствия в гарнизонах не может обрадовать ни командиров, ни политруков.

«Фельдфебеля в Вольтера дать!»

Разумеется, ситуация со студентами при Николае II отличается от безнадеги, возникшей у нас. Но отличие определяется не столько формой, сколько содержанием. В феврале 1901 года некий Владимир Ленин в партийной газете «Искра» опубликовал изумительную по дерзости статью «Отдача в солдаты 183-х студентов». Советую многим, интересующимся темой, перечитать эту содержательную и лаконичную статью вождя. Особенно рекомендую ее нынешнему министру образования РБ, единственному ортодоксальному большевику в правительстве Лукашенко Игорю Карпенко, который проводит его политику в этой сфере.

Эта статья сегодня вполне годится быть разобранной на цитаты. Например, такое: «Вдумайтесь в это поразительное несоответствие между скромностью и безобидностью студенческих требований – и переполохом правительства, которое поступает так, как будто бы топор был уже занесен над опорами его владычества. Лучше всяких «преступных воззваний» оно показывает этим, — показывает всякому, имеющему глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, что оно чувствует себя совершенно непрочным и верит только в силу штыка и нагайки, охраняющих его от народного возмущения… А если так, то понятно, что расправа нужна примерная: отдать в солдаты сотни студентов! «Фельдфебеля в Вольтеры дать!» — эта формула нисколько не устарела – эта формула нисколько не устарела. Напротив, XX веку суждено увидеть ее настоящее осуществление».

В феврале 1901 года Ленин еще оставался Ульяновым и подписывал свои статьи иными псевдонимами, но пророчил не хуже бабы Ванги. И методика у него была своеобразная. Всякий его вопрос к Царю и правительству начинался с обращения – Доколе? Доколе студентам будут брить лбы и в XX веке? Царь его заверял – нет. А вот белорусский министр образования, член компартии, ни с царем, ни с вождем не согласен. Мол, не брить лбы студентам нельзя и в XXI, дабы не потерять стабильность в стране.

Главное еще не начиналось

Но не в этом уникальность ситуации. Уникальность в том, что никогда еще в политике современной Беларуси таких субъектов, как студенчество, как преподаватели и сотрудники учебных заведений, как академическое сообщество не было. До выборов невозможно было даже представить, что представители 15 крупнейших белорусских вузов, объединятся в политическую студенческую инициативную группу, которая потребует от властей, прекратить давление в отношении студенчества, преподавателей и сотрудников учебных заведений, отказаться от любых ультиматумов, в основе которых лежит требование «прекращения акций».

Обращаясь к руководству вузов, студенты требуют остановить преследование своих коллег и студентов по политическим мотивам – восстановить всех отчисленных по политическим мотивам студентов, преподавателей и сотрудников, отменить все вынесенные выговоры и публично извиниться за оказываемое давление.

Лейтмотив: «Мы верим, что академическое сообщество может стать примером безграничной солидарности для всей страны, где один за всех и все – за одного! Уважаемая администрация, помните, что президенты приходят и уходят, а народ остается».

А ведь на самом деле, студенты пришли в политику. В самых известных вузах страны с 1 сентября проводятся акции протеста и солидарности. Протест не стихает, он постоянно изменятся, адекватно следует за политическим процессом, активизирует его, а студенты становятся главной его движущей силой.

Тот, кто ожидает его смерти, ошибается, поскольку главное еще и не начиналось.

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