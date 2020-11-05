Сегодня Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, встретилась с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщает ее пресс-служба.

Встреча прошла в формате тет-а-тет. В начале встречи Тихановская выразила соболезнования народу Австрии в связи с недавним терактом в Вене.

Себастьян Курц высказал солидарность с белорусским народом и проявил отличную осведомленность о ситуации в Беларуси. Светлана Тихановская сообщила ему, что в нашей стране продолжают осуществляться репрессии в отношении мирных граждан, оказывается давление на тех, кто мирно выражает свою гражданскую позицию.

Были обсуждены способы разрешения политического и экономического кризиса в Беларуси, рассматривалась возможная роль Австрии в этом процессе. Также Тихановская выразила благодарность Себастьяну Курцу за твердую позицию его страны в вопросах непризнания легитимности Лукашенко и введения персональных санкций против белорусских властей.

После встречи Светлана Тихановская посетила место теракта и возложила цветы.

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