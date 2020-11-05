Ранее Тачи дал показания в Гааге в офисе специального трибунала, который занимается расследованием военных преступлений.

Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи подал в отставку после подтверждения официальных обвинений против него в военных преступлениях. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщило издание Kosova Press.

Тачи на пресс-конференции заявил, что выполняет обещание и уходит в отставку.

Напомним, что Тачи 13 июля дал показания в Гааге в офисе специального трибунала, который занимается расследованием военных преступлений, совершенных в Косово в 1998-1999 годах во время войны за независимость от Сербии.

Тачи во время войны возглавлял Освободительную армию Косово. Официальное обвинение против него и другого влиятельного косовского политика, бывшего полевого командира Кадри Весели, было выдвинуто 24 июня.

Президент Косово отвергает обвинения международного трибунала, выдвинутые на основании проведенного расследования и собранных многочисленных свидетельств. По словам Тачи, он мог сделать политические ошибки, но не военные преступления.

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