24 сентября в Столине проходил суд над участниками пикета, которые таким образом вечером 23 сентября выразили свое отношение к состоявшейся в Минске тайной инаугурации Александра Лукашенко. О том, как развивались события далее, пишет “Медиа-Полесье”.

Административные дела рассматривала судья Жанна Стадник. Все участники пикета были признаны виновными по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и подвергнуты наказанию в виде штрафа: девушкам по 25 базовых величин, парням – по 30. Телефоны были изъяты. В случае неуплаты штрафа они должны были быть конфискованы в счет погашения долга.

Привлеченные к административной ответственности обжаловали данные постановления в Брестском областном суде.

Стало известно, что решение суда Столинского района в отношении Сергея Сахвона Брестский областной суд отменил. Он установил, что административный протокол в отношении обвиняемого был составлен работниками милиции с нарушением требований законодательства.

“Согласно материалам административного дела, протокол об административном правонарушении содержит: неоговоренные и не заверенные исправления при описании содеянного Сахвоном; изложенное в нем совершено различными почерками, что указывает о его составлении не одним лицом, что в свою очередь следует признать существенным нарушением требований ПИКоАП”, – говорится в постановлении Брестского областного суда.

На нарушение сотрудниками милиции требований ПИКоАП при составлении административного протокола Сергей Сахвон указал в своей жалобе. И в Брестском областном суде с его доводами согласились.

Дело возвращено в суд Столинского района на новое рассмотрение. Его будет рассматривать другой судья.

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