Постановление Минздрава: кто должен проходить освидетельcтвование на COVID-19 и ходить на работе в маске

Минздрав в новом постановлении разъяснил, кто должен проходить обязательное медицинское освидетельcтвование на COVID-19 и как во время пандемии нужно организовать работу, сообщает TUT.BY.

В документе появилась дополнительная глава, которая описывает требования к санитарно-противоэпидемическим мероприятиям в период регистрации случаев COVID-19.

Например, государственные органы, иные организации, ИП не должны допускать в коллектив людей с симптомами респираторной инфекции, не исключающей инфекцию COVID-19, и должны своевременно отстранять таких людей от работы или учебы. В помещениях каждый день должна быть влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов и разрешенных к применению для этих целей.

Работодатель должен обеспечить условия для соблюдения социальной дистанции между работниками (членами коллективов) и посетителями (клиентами или другими лицами). Напомним, что социальная дистанция оптимально должна быть не менее 1−1,5 метра.

В общедоступных местах (на информационных стендах, табло и (или) иным способом) в компаниях и организациях должна быть размещена наглядная информация по профилактике COVID-19.

В учреждениях образования сотрудники, студенты, курсанты, слушатели должны быть в средствах защиты органов дыхания (масках, респираторах). Если 30% от общего количества учащихся учреждения образования заболели, то нужно проинформировать местные исполнительные и распорядительные органы, чтобы они приняли решение о приостановлении образовательного процесса.

Работники автомобильного, воздушного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен, должны быть обеспечены и использовать средства защиты органов дыхания. То же самое должно быть на промышленных предприятиях, объектах торговли и общественного питания, в организациях сферы бытового обслуживания населения — коммунальных объектах, на почте, в банках.

На Национальном правовом интернет-портале опубликовали постановление Минздрава от 30 октября 2020 года № 91. Оно вносит изменения в другое постановление ведомства — от 12 июля 2012 года № 97.

В документе прописали клинические показания, по которым людей должны обязательно освидетельствовать на COVID-19. Таких критериев несколько:

сухой кашель с небольшим количеством трудноотделяемой мокроты, ощущение сдавления, тяжесть в грудной клетке, одышка, лихорадка, слабость, нарушение вкуса и обоняния, боль, першение в горле, конъюнктивит, головная боль, диарея, сыпь, миалгия при наличии эпидемиологического анамнеза на возможность заражения инфекцией COVID-19;

поражение легочной ткани с наличием симптома «матового стекла», выявленные по результатам компьютерной томографии;

положительный результат лабораторной диагностики на инфекцию COVID-19.

Также медицинскому освидетельствованию на коронавирусную инфекцию подлежат:

люди, имеющие инфекцию COVID-19 (скорее всего, речь идет о последующем тестировании после того, как человеку установили диагноз);

люди, относящиеся к контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, и второго уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или нескольких респираторных симптомов в случае, если такие граждане являются детьми в возрасте до 10 лет и посещают учреждение дошкольного или общего среднего образования;

люди, подлежащие госпитализации для оказания плановой медицинской помощи в стационарных условиях;

медицинские работники при оказании ими медицинской помощи лицам, имеющим инфекцию COVID-19.

Расстояние между сотрудниками должно быть не менее 1−1,5 метра

Также опубликовано еще одно постановление Минздрава от 30 октября № 92 — оно вносит изменения в постановление от 29 декабря 2012 года № 217.

В документе появилась дополнительная глава, которая описывает требования к санитарно-противоэпидемическим мероприятиям в период регистрации случаев COVID-19.

Например, государственные органы, иные организации, ИП не должны допускать в коллектив людей с симптомами респираторной инфекции, не исключающей инфекцию COVID-19, и должны своевременно отстранять таких людей от работы или учебы. В помещениях каждый день должна быть влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов и разрешенных к применению для этих целей.

Работодатель должен обеспечить условия для соблюдения социальной дистанции между работниками (членами коллективов) и посетителями (клиентами или другими лицами). Напомним, что социальная дистанция оптимально должна быть не менее 1−1,5 метра.

В общедоступных местах (на информационных стендах, табло и (или) иным способом) в компаниях и организациях должна быть размещена наглядная информация по профилактике COVID-19.

В учреждениях образования сотрудники, студенты, курсанты, слушатели должны быть в средствах защиты органов дыхания (масках, респираторах). Если 30% от общего количества учащихся учреждения образования заболели, то нужно проинформировать местные исполнительные и распорядительные органы, чтобы они приняли решение о приостановлении образовательного процесса.

Работники автомобильного, воздушного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен, должны быть обеспечены и использовать средства защиты органов дыхания. То же самое должно быть на промышленных предприятиях, объектах торговли и общественного питания, в организациях сферы бытового обслуживания населения — коммунальных объектах, на почте, в банках.

Поделиться:



