Сегодня на закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ был представлен доклад назначенного в рамках Московского механизма докладчика ОБСЕ Вольфганга Бенедека о предполагаемых нарушениях прав человека в Беларуси по итогам президентских выборов.

В документе утверждается, что выборы в нашей стране имели очевидные недостатки на всех этапах и не отвечали нормам по мониторингу за электоральным процессом. Поэтому главная рекомендация ОБСЕ властям Беларуси – отменить результаты выборов президента 9 августа 2020 года из-за нарушений на всех этапах этого процесса и организовать настоящие президентские выборы на основе международных стандартов.

Для того, чтобы новые выборы соответствовали им, Минску также рекомендовано своевременно пригласить для наблюдения за выборами миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, гарантировать участие всех представителей общественности в избирательных комиссиях и привести избирательное право в соответствие со стандартами, рекомендованными БДИПЧ ОБСЕ и ООН. В этот раз приглашение миссии БДИПЧ ОБСЕ в Минск было направлено слишком поздно, она была вынуждена отказаться от поездки в Беларусь и, соответственно, не смогла наблюдать за процессом выборов.

Также в объемном документе на 58 страниц утверждается, что президентские выборы были сфальсифицированы. Кроме того, в нем отмечается, что белорусские силы правопорядка совершали массовые и систематические нарушения прав человека в ответ на мирные демонстрации и протесты.

В связи с этим докладчик ОБСЕ рекомендовал другим странам – участницам организации не признавать прошедшие в нашей стране выборы и запросить проведение новой кампании на основе мировых стандартов, а также продолжать усилия по налаживанию диалога между всеми сторонами в Беларуси и участвовать в международном механизме расследования нарушений прав человека в контексте президентских выборов. Также он заявил, что нашей стране необходимо оказать техническую помощь для подготовки новых выборов и мониторинга прав человека, демократии и верховенства закона.

Кроме того, в докладе отмечено систематическое давление на СМИ в Беларуси, приводятся факты преследования журналистов за выполнение ими своих профессиональных обязанностей, ограничения доступа к интернету, блокировки сайтов. В связи с этим белорусским властям также представлен ряд рекомендаций: обеспечить безопасность всех журналистов и воздерживаться от любых преследований, связанных с исполнением ими своих обязанностей, содействовать аккредитации иностранных журналистов, воздержаться от вмешательства в доступ к интернету и прекратить цензуру и блокировку сайтов, а также снять ограничения с 70 сайтов, заблокированных в настоящее время.

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