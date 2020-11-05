Претендент на пост президента Светлана Тихановская и член президиума Координационного совета, руководитель Национального антикризисного управления Павел Латушко обратились к белорусской армии и всем военным, на чьих плечах лежат суверенитет Беларуси и безопасность народа.

Служба в армии всегда основывалась на чести и преданности Родине, народу Беларуси, но сейчас военных хотят втянуть в войну против собственного народа. У Лукашенко уже не хватает ресурсов, чтобы держаться за власть, поэтому он привлекает силы армии и опытных военных управленцев, уверены национальные лидеры.

“Мы знаем, что вас запугивают и требуют нарушить присягу: быть преданным народу, свято соблюдать Конституцию и защищать независимость. Мы призываем вас к одному – сдержать клятву народу и не выполнять преступных приказов! Уход Лукашенко неизбежен. Если он уйдет сегодня, то уже завтра в Беларуси наступит мир, а Россия и Европа будут работать с новым президентом. Знайте, что мы работаем сообща! Будьте с нами – честно выполняйте свой долг и присягу!” – призвали белорусских военнослужащих Тихановская и Латушко.

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