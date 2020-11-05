Реального диалога между оппозицией и властями в Беларуси не происходит. Однако вчера на тему выхода из политического кризиса высказались и те, и те. Так, член президиума Координационного совета Павел Латушко 4 ноября заявил во время стрима на тему обсуждения реформы Конституции, что срок президентства Александра Лукашенко заканчивается 5 ноября. В то же время, на госТВ просят оппозицию пойти на компромисс и обещают прозрачность.

По мнению Павла Латушко, отставка Александра Лукашенко — «это возможный вариант для решения того конституционного, политического, правового кризиса, который сложился в стране».

Политик рассказал, как в таком случае должны поступить премьер-министр Головченко и белорусский парламент.

«Парламент принимает решение о досрочных выборах. Одновременно в этот же день принимается решение об освобождении всех политических заключенных и начале процесса реабилитации в отношении всех преследуемых по политическом основаниям», — рассказал представитель КС.

Павел Латушко заявил, что сконцентрирует усилия на давлении, чтобы вынудить Александра Лукашенко пойти в отставку. Для чего планирует использовать «все возможные законные международные внутренние способы мирного давления».

В свою очередь, Валерий Цепкало, который тоже принял участие в обсуждении, заявил, что не надо вести дискуссию о новой Конституции с Лукашенко».

«Дискуссия с Лукашенко абсолютно бессмысленна. Он не выполняет и эту Конституцию», — уверен политик.

Бывший претендент в кандидаты в президенты призвал поменять основной закон страны так, чтобы у президента не было таких широких полномочий.

«И если кто-то по этим конституционным полномочиям придет к власти, то мы можем повторить какой — нибудь латиноамериканский сценарий. Где выберут какого-нибудь демагога или нет демагога, который благодаря фактически неограниченным полномочиям… то у нас есть опасность очередного сползания туда же, откуда мы огромными усилиями общества пытаемся выйти», — пояснил свою идею политик.

На госТВ просят оппозицию пойти на компромисс

В то же время, на государственном телеканале выступил секретарь Белорусского союза журналистов, кандидат исторических наук Вадим Гигин. Он призвал представителей оппозиции быть готовыми к компромиссу. Взамен он призвал власти быть прозрачными.

«Власть должна быть более открытой, понятной, активной и инициативной. Это уже само по себе будет на общество влиять. Если проводим Всебелорусское собрание, должна быть понятна форма выдвижения делегатов, что будет после этого собрания. Референдум — точно? Когда? Нужна прозрачность процессов», — передает слова Вадима Гигина БелТА.

Ранее шагом навстречу оппозиции провластный эксперт назвал визит Александра Лукашенко в СИЗО.

«Визит Александра Лукашенко в СИЗО КГБ — это невероятный, неожиданный ход. Я даже, когда услышал об этом, затруднился как-то прокомментировать этот ход. Но именно им Александр Лукашенко подтвердил то, что он абсолютно неординарный политик. Я уверен, что это результат длительной аналитической работы», — прокомментировал Вадим Гигин действия Александра Лукашенко.

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