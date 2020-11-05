На 5 ноября выздоровел и выписан 89131 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 103295 человек с положительным тестом на COVID-19, на 980 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2600742 теста.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 998 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 3.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 48192709 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1226915 человек.

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