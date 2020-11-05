Встречаясь со студентами БГУ, глава Совета Республики Наталья Качанова сравнила правителей Беларуси и Сингапура. По срокам правления.

Thinktanks.by решил пойти дальше, сравнив деяния и высказывания этих правителей.

Из беседы в БГУ

Напомним, на встрече со студентами БГУ, Наталья Качанова задала вопрос:

— Вы говорите, мол, почему люди плохо живут после цветных революций. Но это жизнь так показывает. Вы ж посмотрите: в Украине поменялось шесть президентов. Ну сколько — шесть? Лучше стало?

— Я скажу, что стало точно не хуже, — ответил студент.

— Что вы говорите… Давно там были?

— Год назад.

— А… Так вы съездите и посмотрите. Где там сегодня можно устроиться на работу и как там можно работать. То, что стало хуже, в этом даже нет сомнения. Это подтверждается не просто моими домыслами, это подтверждается теми фактами, которыми я владею. А в Сингапуре сколько правил руководитель этой страны? Знаете? Ну, вы же учитесь. 30 лет (видимо, речь идет о создателе сингапурского «экономического чуда» Ли Куан Ю, который был первым премьер-министром Республики Сингапур с 1959 по 1990 год). А Сингапур сегодня какая страна? (Гул в зале.) Это я к тому, что если вас сейчас спросить: «Надо поменять?», [вы ответите:] «Надо поменять». <…> А мы искренне спрашиваем: что плохо сегодня?

Отец Сингапура

Ли Куан Ю управлял островом-государством на посту премьер-министра в течение 31 года: с момента как Сингапур получил независимость в 1959 году.

Расчетливый стратег и беспощадный прагматик, Ли Куан Ю превратил Сингапур из крошечного острова без каких-либо природных ресурсов в процветающую экономику.

Он успешно сплотил сингапурцев для достижения того, что часто называют экономическим чудом, сочетания частного и государственного капитализма.

Ли сделал Сингапур процветающим, современным, эффективным и практически свободным от коррупции – и туда устремились иностранные инвесторы.

Что общего у Ли Куан Ю и Лукашенко

Первый премьер-министр возглавлял Сингапур 31 год. Лукашенко – правит в Беларуси 26 лет.

Оба создали авторитарные режимы.

Оба провозгласили ключевой целью – борьбу с коррупцией. В результате в 2019 году Сингапур в Индексе восприятия коррупции – 2019 оказался на 4 месте, а Беларусь – на 66-й строчке из 180 стран.

Оба правителя ввели жесткий контроль над всеми сферами жизни общества.

Оппоненты Ли оказывались в тюрьме без суда и следствия, прессе затыкали рот и ограничивали доступ информации из-за рубежа, многие журналисты были арестованы.

Оппоненты Лукашенко также постоянно оказывались и оказываются за решеткой.

В индексе свободы прессы 2020 Беларусь находится на 153-й, а Сингапур – на 158-й строчке из 180 стран.

По данным Википедии, в Беларуси на 2018 год насчитывалось 924 милиционера на 100 тысяч населения. В Сингапуре – 753 на 100 тысяч.

Различия

На этом, пожалуй, сходство заканчивается. Теперь об отличиях.

На 9,2% в среднем ежегодно увеличивался ВВП Сингапура в абсолютном выражении во время правления Ли Куан Ю с 1965 по 1990 год, по оценке Всемирного банка.

За время правления Лукашенко с 1994 по 2018 год ВВП Беларуси вырос с 14,93 млрд долларов, до 59,66 млрд долларов в 2018 году. В среднем ежегодный рост составлял около 1,7%.

Когда Ли Куан Ю пришел к власти в 1959 году, ВВП Сингапура на душу населения был чуть более 400 долларов.

В 1990 году, когда правитель Сингапура покинул премьерский пост, ВВП государства-острова на душу населения составляло 12764 доллара.

Рост ВВП на душу населения во время правления – почти в 32 раза.

В 1994 году ВВП на душу населения Беларуси составлял 1481 доллар.

В 2019 году – 6658 долларов.

Рост ВВП на душу населения во время правления – почти в 4,5 раза.

ВВП Сингапура в 2018 году по данным Всемирного банка – 364,2 млрд долларов

ВВП Беларуси в 2018 году по данным Всемирного банка – 59,66 млрд долларов

Население Сингапура – 5,6 млн человек

Население Беларуси – 9,4 млн человек

Территория Сингапура – 725,7 кв. км

Территория Беларуси – 207,6 тысяч кв. км

Цитаты Ли Куан Ю

А вот некоторые цитаты сингапурского правителя, которые демонстрируют очень отличающийся от белорусского подход к процессам, происходящим в обществе:

– Если мы можем расти, но решим этого не делать, то мы глупы. Некоторые сингапурцы не понимают, что значит медленное развитие. Если наше развитие замедлится, то у нас будет меньше рабочих мест, ниже зарплата, меньше того, меньше другого, меньше всего. Вы хотите добровольно пойти на снижение зарплаты? Это глупо, не так ли? Если вы можете расти и не делаете этого, с вами что-то не в порядке.

– Если вы хотите получить равноправное общество с равными доходами, придется вернуться к чашке риса. Нет, мы создали систему, которая равноправна, т.е. то, что вы получаете, полностью зависит от вашей работы. А ваша работа зависит от вашего образования, умений и способностей. Вот так. Если мы притворимся, что все равны, когда это не так, то система развалится. Это жизненный факт.

– Если неправильно управлять этой страной, все умные люди уедут. Не самые умные, не самые образованные не могут уехать, они оказываются в положении филиппинцев или индонезийцев, такова жизнь.

– Если мы не проявим гостеприимства к талантам, мы не будем развиваться. Это жизнь.

– У евреев больше ума на тысячу человек населения, чем у любой другой нации мира. Я читал в журнале The Economist, что когда российские евреи приезжали в Израиль, за ними наблюдали при выходе из самолета. Если у человека большой багаж, значит, у него контрабас, если средний, то скрипка, а если маленький, то труба. Если багажа почти нет, это либо пианист, либо ученый, везущий только документы. Таково качество людей, которых русские имели глупость выгнать. Они могли приносить пользу России.

– Я хочу сказать, что величайшая экономика мира может использовать нас и помогать нам расти, но нам необходим их язык, чтобы общаться с ними. Нам нужен английский, чтобы общаться с Америкой и Европой, всем англоговорящим миром. Так мы развиваемся. Ни один родитель в Сингапуре, который хочет, чтобы его ребенок достиг успеха, не захочет, чтобы он учился в школе, которая не даст ему владения английским языком.

– В следующие 50 или 100 лет доминирующими языками для нас будут английский и китайский, в такой последовательности.

– Самое важное для любой страны – это экономический рост. Если экономического роста нет, происходит стагнация и упадок.

– Нашим одаренным студентам предлагают в США работу еще до окончания вуза. Студенты принимаются за дело, говоря себе: «Хорошо, я накоплю опыт, а потом вернусь в Сингапур». Вернутся ли они, если мы не будем являться процветающим финансовым центром? Не думаю.

– Мы живем во время перемен. Старые шаблоны больше не действуют.

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