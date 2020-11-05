Уволенный указом от 3 ноября посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко планирует подать в суд на Александра Лукашенко и оспорить там указ об увольнении. По мнению уже бывшего посла, его должны были уволить по его заявлению «в связи с нарушением работодателем законодательства». Об этом Владимир Астапенко рассказал TUT.BY.

— Новость о принятии указа я встретил с большим моральным облегчением. Наконец-то у меня развязываются руки, теперь я уже перешел в разряд рядового гражданина Беларуси, не связан корпоративными и прочими обязательствами перед дипломатической службой и уже могу более эмоционально оценивать какие-то события, — говорит Владимир Астапенко.

Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября, заявив, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа». 27 октября посол отозвал это заявление и подал новое, в котором потребовал своего увольнения со ссылкой на статью 41 в связи с нарушением нанимателем законодательства. В нем он также подчеркнул, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси.

3 ноября Александр Лукашенко подписал указ об увольнении Астапенко и лишении его дипломатического ранга.

Уже экс-посол подчеркивает, что на заявление от 23 сентября со стороны официального Минска в течение месяца, в нарушение требований трудового законодательства, не было никакой реакции.

— Вместо этого 23 октября я получил указание из МИД срочно вернуться в Беларусь до 2 ноября, то есть меня отозвали, не имея на это никаких правовых оснований. Решение МИД абсолютно незаконное, но я выехал из страны пребывания и предложил МИД предоставить мне социальный отпуск без сохранения зарплаты до решения вопроса по моему увольнению. На что получил ответ, что никакого социального отпуска в МИД предоставлять не готовы, трудовой отпуск мне в связи с процедурой увольнения не положен и что я должен явиться на работу 2 ноября и продолжать де-юре выполнение обязанностей посла в Минске. В этих условиях я был вынужден принять решение временно не возвращаться в Беларусь, — говорит Астапенко.

Согласно Положению о дипломатической службе, основаниями для отзыва в Беларусь дипломатических работников дипломатических представительств и консульских учреждений до истечения срока действия контракта, заключенного с ними, являются:

— совершение дипломатическим работником деяния, влекущего уголовную либо административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь или государства пребывания;

— совершение в государстве пребывания членом семьи дипломатического работника деяния, влекущего уголовную либо административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь или государства пребывания;

— объявление дипломатического работника неприемлемым или персоной нон грата в государстве пребывания;

— прекращение дипломатической службы по основаниям, предусмотренным абзацами вторым, четвертым и пятым части первой пункта 37 настоящего Положения (одно из оснований из пункта 37 — грубое нарушение служебных обязанностей, совершение проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе).

— Я считаю, что не совершал никакого грубого нарушения служебных обязанностей или проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе. Поэтому думаю, что единственным основанием для такого решения МИД об отзыве мог стать только пункт о «совершении деяния, влекущего уголовную или административную ответственность». На этом фоне я получил много сигналов из разных источников и имел серьезные основания опасаться за свою свободу.

В любом случае я планирую обжаловать указ о моем увольнении в белорусском суде. Я считаю, что мое увольнение в таком виде незаконно, я готов доказывать в суде, что в результате нарушения нанимателем законодательства я не мог дальше выполнять свою работу в качестве посла, — рассказал Владимир Астапенко.

Поделиться:



