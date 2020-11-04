Ультиматум Светланы Тихановской не привел к всеобщей политической стачке. Но говорить о его провале было бы неправильно. Он стал катализатором новой динамики общественного движения, направленного против правящего режима. Белорусский протест развивается волнообразно. А если общество наэлектризовано и политизировано, то любое подбрасывание новых поленьев в огонь увеличивает пламя. Об этом в своем телеграм-канале рассуждает белорусский политолог Валерий Карбалевич.

На прошлой неделе главной темой политической жизни страны был вопрос об отношениях Лукашенко с силовыми структурами.

Прежде всего Лукашенко на совещании 27 октября признал, что лично руководит разгоном акций народных протестов. Оказалось, что именно он дал приказ бросить светошумовые гранаты в плотную колонну абсолютно мирных протестующих во время марша 25 октября на улице Орловской, в результате чего некоторые граждане были ранены.

Признание Лукашенко очень показательно. Это разрушает иллюзии, которые сохранялись у некоторых белорусов и иностранных наблюдателей. Дескать, зверства сотрудников правоохранительных органов – это эксцессы исполнителей.

Теперь все стало на свои места. Выяснилось, что все действия сотрудников МВД жестко контролируются, управляются с самого верха. Разгон мирных акций протеста возглавляет лично Лукашенко. А использование спецсредств происходит исключительно по его приказу. И тот садизм со стороны силовиков 9–12 августа был не случайным, а заранее спланированным. Это было частью сценария подавления воли народа к сопротивлению.

Настоящей сенсацией стали отставки секретаря Совета безопасности Валерия Вакульчика, министра внутренних дел Юрия Караева и его заместителя Александра Барсукова, произведенные Лукашенко 29 октября.

Важно обратить внимание, что с начала белорусской революции Лукашенко сместил со своих должностей секретаря Совета безопасности, председателя КГБ, председателя Комитета государственного контроля и генерального прокурора. А теперь новые отставки.

Хочу отметить, что Лукашенко не менял других членов правительства, только руководителей силовых структур. И этот факт является самым очевидным признаком, наиболее заметным симптомом острого политического кризиса в Беларуси, поскольку в такой критический момент перетасовки в правоохранительных органах обычно не производятся исходя из принципа, что коней на переправе не меняют. Значит, возникла острая необходимость в таких рокировках. Из чего можно сделать вывод, что в этих органах возникло брожение. Все это свидетельствует о серьезных разногласиях в военном и политическом руководстве Беларуси.

Необходимо подчеркнуть, что в отставку со своих постов отправлены ключевые фигуры силового блока. Валерий Вакульчик был руководителем разных спецслужб с 2008 года, восемь последних лет возглавлял КГБ. Более близкого Лукашенко человека из среды силовиков не было.

Возглавляемое Юрием Караевым МВД было главной опорой власти в ходе белорусской революции, основным карательным органом. ОМОН стал центральным государственным институтом. А Юрий Караев был наиболее последовательным приверженцем линии на жестокое подавление протеста, главным карательным мечом режима. Казалось бы, уж кто-кто, а он будет с Лукашенко до самого конца. 28 октября появилось интервью генерала, в котором он призывал сотрудников МВД не бояться применять боевое оружие против протестующих граждан: «До каждого районного милиционера доношу: твоя жизнь, будущее твоих детей и счастье твой жены зависит от того, насколько быстро ты выхватишь оружие…» Очевидно, министр не собирался никуда уходить. А 29 октября его отправили в отставку.

Если уж верные опричники Вакульчик и Караев оказались нелояльными, то можно представить, что творится там, наверху. Шатаются главные опоры. Лукашенко, тасуя кадры, лихорадочно ищет людей, способных быстро и решительно навести «порядок» в стране. И эта лихорадочность как раз выдает нервозность, царящую во Дворце Независимости.

А кто-то еще говорит, что протесты не дают эффекта, они ни на что не влияют, что они безрезультатны. Получается, что еще как влияют.

Именно потому, что Вакульчик и Караев являлись ключевыми фигурами силового блока, Лукашенко прекрасно осознавал, какой деморализующий эффект вызовет их отставка в среде генералов и высших офицеров. Дескать, Лукашенко думает исключительно о себе, о своей власти, а все силовики – лишь инструмент для решения его личных задач, поэтому он выбрасывает самых уважаемых людей, невзирая ни на какие заслуги. Такие настроения очень опасны для Лукашенко, ибо сейчас он полностью зависит от лояльности силовых структур.

По этой причине Лукашенко постарался максимально смикшировать опалу Вакульчика и Караева, подстелил соломку, создал для них своего рода «золотой парашют». Причем соломка оказалась многослойной, а парашют – с несколькими куполами.

Во-первых, отставка Вакульчика, Караева и его заместителя Барсукова была обставлена как перемещение их на другую должность. Их назначили помощниками президента в регионах. Поскольку эти новые должности формально высокие, а на самом деле – пустые, то Лукашенко долго втирал, что, дескать, в близком будущем их полномочия будут расширены, и вообще это очень ответственная работа и т. п. Многие повелись и стали говорить о новой функции «смотрящих» силовиков за регионами. Но там, в областях, уже есть руководители, у которых в подчинении и милиция, и КГБ. Создать двоевластие в регионах – это последнее, чего не хватает, чтобы система управления пошла вразнос. Авторитарная вертикаль власти в принципе отвергает наличие двух начальников.

Особенно интересно, как Лукашенко избавился от Валерия Вакульчика. Его сначала перевели с должности председателя КГБ на пост секретаря Совета безопасности. И только через два месяца отправили помощником президента в Брестскую область. Так медленно и осторожно убрали генерала, проявившего сомнительную лояльность.

Обращает на себя внимание интересный факт, призванный скрыть опалу названных генералов. 29 октября Лукашенко назначает Валерия Вакульчика, Юрия Караева и Александра Барсукова на должности помощников президента в регионах. Но об их отставке с прежних постов ничего не говорится. И вначале можно было подумать, что новые должности стали дополнительной нагрузкой к прежним. Но в тот же день назначается новый министр МВД, вместо Караева. И тогда стало понятно, что это такая форма почетной отставки. И до сих пор указа об отставке Вакульчика и Барсукова с прежних постов нет. Но очевидно, что тому же Вакульчику, находящемуся в Брестской области в качестве помощника президента, одновременно выполнять обязанности секретаря Совета безопасности нереально.

Кроме того, в качестве бонуса, компенсации за отставку, ста граммов на посошок, Юрию Караеву и Александру Барсукову присвоено звание генерал-лейтенанта милиции. Чтобы пенсия была повыше.

И, наконец, 30 октября Лукашенко собирает все руководство МВД и других силовых структур, формально для того, чтобы представить нового министра Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба. На самом деле – чтобы еще раз успокоить высших генералов и офицеров, завуалировать опалу Вакульчика, Караева и Барсукова, публично вручив двум последним генеральские погоны. И в очередной раз дал сотрудникам МВД и силовикам полный карт-бланш на подавление протестов: «Мы в плен никого не берем»; «Если кто-то прикоснется к военнослужащему, … он должен уйти оттуда как минимум без рук».

Тем временем постановлением правительства от 30 октября Беларусь закрыла внешние границы в связи с эпидемиологической обстановкой. Это было сделано в худших белорусских традициях.

Вообще в цивилизованных странах о закрытии границы объявляют заранее, чтобы каждый мог подготовиться. В Беларуси это произошло 29 октября неожиданно, внезапно, явочным порядком. Только на следующий день появился официальный документ (постановление правительства), регламентирующий этот процесс. Причем несколько часов граждан Беларуси вообще не впускали в страну, что является полным правовым произволом.

Зачем власти пошли на такой шаг? Весной Беларусь была единственной страной в Европе, которая не закрывала свои границы. И Лукашенко этим очень гордился.

Объяснение этого решения эпидемиологической ситуацией не выдерживает критики. Например, почему-то не прерывается воздушное сообщение.

Думаю, на самом деле причина этого решения – политическая. 30 октября Лукашенко в том самом своем выступлении заявил: «Лаппо (председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. – Прим. авт.) поймал 700 человек за неделю». Значит, на границе не впустили в Беларусь около 700 иностранцев, которые, как посчитали белорусские пограничники, ехали в нашу страну делать революцию.

То есть сначала власти создают пропагандистскую картину массированного иностранного вмешательства. Дескать, Запад организовал в Беларуси «цветную революцию». Затем руководство государства начинает верить в созданный по его заказу миф и на этой основе принимать реальные решения. Мы живем в поистине удивительной стране.

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