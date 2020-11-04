Подсчет голосов на президентских выборах в США продолжается

Поступающие результаты голосования показывают, что и республиканский президент Дональд Трамп, и его соперник-демократ Джо Байден победили в нескольких американских штатах.

По итогам выборов определится, кто из них будет работать в Белом доме в течение четырех лет, начиная с января.

Подсчет голосов продолжается на восточном побережье, значительной части Юга и Среднего Запада США и в западных штатах.

Трамп, в частности, победил в Кентукки, где переизбрания также добился лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Одним из штатов, где победил Байден, стал его родной Делавэр.

Кроме президента, американцы выбирают членов Конгресса, а также официальных лиц штатов и местных чиновников.

Десятки миллионов бюллетеней, заполненных во вторник, добавляются к более 100 миллионам голосов, поданных в ходе досрочного голосования, которое шло несколько недель.

Ожидается, что активность избирателей побьет рекорды, несмотря на сбои, вызванные пандемией коронавируса.

В ближайшие часы внимание будет приковано к подсчету голосов во Флориде и Северной Каролине – штатах атлантического побережья, которые в 2016 году помогли Трампу одержать победу, и где, согласно последним опросам, Трамп и Байден идут практически на равных.

Колеблющийся штат Пенсильвания также будет в центре внимания, но может статься, что окончательные результаты здесь будут объявлены только через несколько дней.

По мнению аналитиков, все три штата имеют решающее значение для Трампа, который добивается переизбрания на второй срок и не хочет стать третьим президентом за последние сорок лет, которому это не удалось.

В то же время для Байдена, который был неотъемлемым элементом вашингтонской политики на протяжении почти полувека, победа в любом из этих штатов значительно увеличивает его шансы стать президентом с третьей попытки. Он безуспешно баллотировался на пост президента в 1988 и 2008 годах.

Президентские выборы завершают бурную и воинственную кампанию, в ходе которой Трамп и Байден обменивались колкостями, утверждая, что оппонент не способен руководить страной и приведет к ее краху.

На минувших выходных напряженность усилилась, когда тысячи сторонников Трампа собрались на митинги и демонстрации по всей стране.

Власти и торговцы в некоторых городах, включая Нью-Йорк, Детройт и Вашингтон в окрестностях Белого дома, закрыли витрины фанерными щитами, чтобы предотвратить потенциальный ущерб и мародерство в случае вспышек насилия после выборов.

Президент в США не выбирается прямым голосованием. Исход выборов, фактически, определяется на основе результатов голосования в отдельных штатах и столице страны, Вашингтоне. Для победы кандидат должен получить большинство из 270 голосов в коллегии выборщиков, состоящей из 538 человек.

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