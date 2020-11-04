Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, совершит рабочий визит в Австрию, сообщает ее пресс-служба.

В Вену Тихановская отправится 5 ноября. В австрийской столице она встретится с канцлером Себастьяном Курцем и послами ОБСЕ. На этих встречах планируется обсудить возможные пути решения кризиса в Беларуси, а также потенциальные программы гуманитарной помощи белорусскому народу. Также Тихановская поучаствует в круглом столе по Беларуси, инициированном организацией ICEUR.

Ранее Светлана Тихановская уже встречалась с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом.

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