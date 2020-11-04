Родители студентов БГУИР пригрозили, что перестанут платить за учебу

Родители студентов-платников БГУИР составили коллективное обращение ректору вуза Вадиму Богушу. Они требуют защитить преподавателей университета и прекратить преследовать студентов за их взгляды.

Как рассказал dev.by один из родителей, обращение уже подписали 130 человек. Сбор подписей продолжается.

В своем обращении родители констатируют, что в вузе преследуют студентов и преподавателей за выражение гражданской позиции, происходят незаконные задержания неизвестными лицами в масках, увольняют лучших специалистов.

«Своими действиями администрация университета наносит непоправимый урон образовательному процессу, нарушая взятые на себя гарантии обеспечения образования на высоком уровне, и тем самым хоронит престиж учебного заведения. Мы призываем администрацию БГУИР осуществлять свои полномочия строго по законодательству Республики Беларусь», – говорится в обращении.

Также родители выдвинули руководству вуза свои требования:

– Защитить преподавателей и обеспечить условия для их профессиональной деятельности. Прекратить увольнять и преследовать преподавателей, открыто высказавших свою гражданскую позицию, в том числе подписавшихся против отчисления студентов.

– Предоставить списки преподавателей, которые были уволены с начала года и дать информацию о причинах увольнения.

– Прекратить преследовать студентов за их взгляды, не совпадающие с Вашими.

– Создать безопасные условия организации образовательного процесса, запретив находиться на территории университета неизвестным лицам.

В обращении указывается, что 15 ноября наступает следующий срок оплаты за обучение, поэтому родители просят ответить на их обращение письменно до 13 ноября.

«Если руководство университета не обеспечивает качественного образовательного процесса, то родители как плательщики считают себя вправе не оплачивать такие услуги.

В случае отказа в удовлетворении наших требований, мы оставляем за собой право добиваться иными законными методами и способами отмены незаконных приказов об увольнении преподавателей и отчислении студентов, а также настаивать на смене руководства БГУИР», – написали родители студентов.

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