Регионы Беларуси не платят по счетам

Кризисная ситуация в белорусской экономике затронула практически все уголки страны. В республике есть территории, где неплатежи идут на сотни миллионов.

Неплатежи в экономике делятся на две большие категории — просроченная кредиторка и просрочка по кредитам и займам. В первом случае предприятия не платят главным образом своим партнерам по производственной цепочке, во втором — в основном государству и банкам.

Каждый месяц отчеты по неплатежам сдают крупные и средние организации Беларуси. Статистика поступает со значительной задержкой по времени. На сегодня доступна информация на 1 сентября.

В Брестской области предприятия накопили просроченную кредиторку на сумму 732,1 млн BYN, а просрочка по кредитам и займам составила 329,8 млн BYN. Лидерами по объему токсичной кредиторки в регионе стали компании Бреста (248,5 млн BYN) и Барановичей (93,4 млн BYN), а по проблемным кредитам и займам — Малоритский район (133,6 млн BYN).

В Малоритском районе доля просроченных кредитов и займов достигла аж 75,8%. Такая ситуация объясняется проблемами на СЗАО «КварцМелПром».

В Витебской области размер просрочки по кредиторке составил 653,8 млн BYN, по кредитам и займам — 168,1 млн BYN.

В 2020 году величина проблемных долгов на Витебщине заметно сократилась. Но это объясняется не повышением эффективности работы бизнеса, а принятием указа о господдержке АПК Витебской области. «Плохие» долги аграриев временно перестали быть таковыми.

Первые места по просроченной кредиторке заняли компании из Витебска (189,1 млн BYN) и Оршанского района (108,9 млн BYN), по «мусорным» кредитам и займам — предприятия Витебска (88 млн BYN).

В Гомельской области сумма просроченной кредиторки достигла 1,599 млрд BYN, просрочки по кредитам и займам — 652,6 млн BYN.

Лидеры области по проблемной кредиторке — Гомель (319,7 млн BYN), Жлобинский (394 млн BYN) и Светлогорский (204,6 млн BYN) районы, по проблемным кредитам и займам — Гомель (153,8 млн BYN) и Светлогорский район (128 млн BYN).

В Гродненской области просроченная кредиторка составила 575 млн BYN, просроченные кредиты и займы — 118,5 млн BYN. По кредиторке лидерами были Гродно (102,2 млн BYN) и Лидский район (105,2 млн BYN), по кредитам и займам — Лидский район (88,5 млн BYN).

В Минской области просрочка по кредиторке достигла 1,828 млрд BYN, по кредитам и займам — 643,1 млн BYN. Больше всего просроченной кредиторки накопили организации Борисовского (234 млн BYN) и Минского (280 млн BYN) районов, кредитов и займов — в Борисовском районе (210,8 млн BYN).

В Могилевской области просроченная кредиторка составила 1,077 млрд BYN, просроченные кредиты и займы — 337,7 млн BYN. В Могилеве просрочка по кредиторке достигла 407,3 млн BYN, в Бобруйске — 109,8 млн BYN. По токсичным кредитам и займам лидировал Могилев (129,2 млн BYN).

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