Постоянные представители 27 стран – членов Евросоюза одобрили расширение санкций в отношении властей Беларуси, включая Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

“Послы одобрили новый черный список, в который входят представители властей, включая Лукашенко”, – информировал он.

Сегодня Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС в Брюсселе в повестке дня рассматривал без обсуждения проекты документов для принятия Советом ЕС очередного пакета санкций по Беларуси. Ранее Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявил, что Александр Лукашенко будет включен в этот санкционный список.

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