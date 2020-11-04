По мере старения ухудшается не только физическое состояние, но и работа мозга. Мыслительный орган теряет нейронные связи, хуже снабжается кровью и подвергается все более выраженным воспалительным процессам, в результате чего снижаются когнитивные способности. Ученые, как пишет “Популярная Механика”, назвали основные факторы, способствующие ускоренному старению мозга.

В 2011 году сотрудники американского Университета Джонса Хопкинса опубликовали статью о прямой связи, обнаруженной между ухудшением слуха и повышением риска развития деменции. Дело, как предположили ученые, в том, что у пожилых людей с проблемами со слухом снижается количество социальных контактов, что часто ведет к развитию деменции. Соответственно, для того, чтобы встретить старость в ясном сознании, нужно следить за состоянием органов слуха.

Другой серьезный фактор нейродегенерации — алкоголь. Опыты на грызунах показали, что алкогольное опьянение ухудшает производство клеток гиппокампа — области мозга, которая отвечает за способность обучаться. У людей, которые употребляют чрезмерные объемы спиртного, ухудшается способность усваивать и обрабатывать информацию, плюс, у них развиваются нарушения памяти.

Другие факторы быстрого старения мозга — проблемы с сердечно-сосудистой системой (если сердце плохо работает, то мозг хуже снабжается кровью), сидячий образ жизни (он разрушительно действует на все системы организма), отсутствие социальных контактов, а также стресс и тревожные расстройства. Исследования показали, что у людей с тревожными расстройствами значительно увеличивается риск снижения когнитивных способностей.

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