188 артистов и сотрудников Большого театра Беларуси опубликовали видеообращение, в котором выступили в поддержку уволенных за высказывание своей гражданской позиции коллег.

Они подчеркнули, что коллектив Большого театра – это творческий авангард страны, семья, в которой нет и не может быть лишних людей. Вершины, которых достиг Большой театр, – общая заслуга всех без исключения, результат единодушия и поддержки дружеского плеча.

“Мы не гайки, которые можно открутить и выбросить, мы – душа театра, его сердце и голос”, – заявили театралы.

Сейчас колектив Большого театра обескровливают. Уволены за свои взгляды дирижер Андрей Галанов, оперный певец Илья Сильчуков, концертмейстер Регина Саркисова, музыканты Алла Джиган и Александр Потемин. Это происходит при возмутительном равнодушии вышестоящих лиц.

Такая ситуация недопустима в современном цивилизованном обществе, в котором культура и искусство – это основа национального самосознания, стержень, который объединяет и направляет, восхищает и просвещает, уверены артисты и сотрудники Большого театра Беларуси.

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