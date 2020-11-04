Александр Лукашенко подписал указы о присвоении звания генерал-лейтенанта председателю Государственного пограничного комитета Анатолию Лаппо, председателю Комитета государственной безопасности Ивану Тертелю, министру обороны Виктору Хренину.

Ранее звания генерал-лейтенанта были присвоены бывшему министру внутренних дел Юрию Караеву и его также бывшему заместителю Александру Барсукову.

После этого новоиспеченные генерал-лейтенанты получили новые назначения: Юрий Караев был назначен помощником президента по Гродненской области, Александр Барсуков – помощником по городу Минску. Еще один генерал-лейтенант Валерий Вакульчик, который до этого был государственным секретарем Совета безопасности, а ранее почти 8 лет был председателем КГБ Беларуси, был назначен помощником президента по Брестской области.

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