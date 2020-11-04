Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 4 ноября выздоровел и выписан 88701 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 102313 человек с положительным тестом на COVID-19, на 984 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2573132 теста.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 995 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 3.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 47491193 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1215173 человека.

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