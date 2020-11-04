Координационный совет (КС) направил открытое письмо постоянному представителю Всемирного банка в Беларуси Алексу Кремеру, информирует телеграм-канал КС.

В нем сообщается, что 23 июня 2020 года между Республикой Беларусь и Всемирным банком было подписано соглашение о реализации проекта по модернизации высшего образования в нашей стране с общим объемом финансирования в 109,01 млн долларов. 20 октября Александр Лукашенко подписал указ 367 “Об утверждении международного договора и его реализации”, предусматривающий вступление в силу соглашения о займе для претворения в жизнь данного проекта.

Координационный совет в письме выразил обеспокоенность возможностью реализации проекта по модернизации высшего образования в нашей стране в условиях беспрецедентных репрессий против студентов и преподавателей белорусских университетов со стороны властей. За два последних месяца сотни студентов и преподавателей вузов подверглись насилию, арестам, штрафам и различным формам запугивания за участие в мирных протестах. Не менее 126 студентов были отчислены администрациями вузов за выражение их гражданской позиции.

Зная о принципиальной открытости Всемирного банка к диалогу и взаимодействию с гражданским обществом, КС предложил Всемирному банку в ближайшие дни вступить с ним в диалог относительно порядка и механизмов реализации проекта по модернизации высшего образования.

Письмо подписали члены Президиума КС Павел Латушко и Ольга Ковалькова, а также представители экономической группы Алексей Алехнович и группы по образованию Андрей Егоров.

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