Независимые эксперты ООН призвали власти Беларуси отказаться от преследования женщин-правозащитниц в контексте массовых протестов, которые проходят в стране с августа этого года. Они осудили введение Минском уголовной ответственности за правозащитную деятельность.

«В Беларуси, как и во многих других странах, от женщин, отстаивающих права человека, требуется особое мужество», – заявила Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор. Она добавила, что женщины, которые приходят на помощь другим людям, пострадавшим в ходе подавления протестов, сами становятся жертвами режима. Так, в период с 6 сентября по 6 октября в связи со своей правозащитной деятельностью во время протестов пострадали, по меньшей мере, три женщины.

Специальный докладчик выразила обеспокоенность тем, что в сентябре была арестована координатор волонтеров правозащитного центра «Весна» Мария Рабкова. Ее обвиняют в организации массовых беспорядков и подготовке людей к участию них. Марии грозит от шести месяцев до трех лет лишения свободы по статье 293 Уголовного кодекса Беларуси.

«Обвинение в отношении Марии Рабковой — это криминализация правозащитной деятельности», — считает эксперт ООН. Она призвала белорусские власти немедленно освободить Рабкову и снять с нее все обвинения.

К этому призыву Мэри Лолор присоединились и другие эксперты ООН. Они также выразили обеспокоенность преследованием еще двух других женщин-правозащитниц, членов экологической НПО «Экодом» Ирины Сухий и Марины Дубиной.

Обе были задержаны по обвинению в нарушении правил проведения протестов, но по мере рассмотрения дела следователи все время меняли даты протестов, к которым якобы причастны женщины. Обе активистки осуждены на короткие сроки административного задержания.

«Эти очевидные нарушения вызывают крайнее беспокойство», – сказала Мэри Лолор. «Нестыковки в официальных обвинениях, выдвинутых против этих двух отважных женщин, вызывают серьезные вопросы относительно правовых оснований для их первоначального задержания и последовавшего вердикта»,— говорится в заявлении. Его авторы напомнили Минску о том, что деятельность правозащитников в период беспорядков важна как никогда.

«Когда возрастает риск нарушений прав человека, работа правозащитников по документированию [этих нарушений] становится чрезвычайно важной. Их нельзя наказывать за эту деятельность», — заявили специальные докладчики ООН.

Поделиться:



