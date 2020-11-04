В эксплуатацию принимается первая очередь третьей линии метро, которая будет одной из самых современных на постсоветском пространстве, сообщает «Минск-Новости».

В составе первой очереди Зеленолужской линии метрополитена четыре станционных комплекса: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Каждая из них со своим оригинальным архитектурным и дизайнерским оформлением, конструкционными и технологическими особенностями и решениями.

Возведение первой очереди подземки началось еще летом 2013 года с подготовительных работ — перекладки инженерных коммуникаций. Уже на этом этапе метростроители столкнулись с рядом сложностей: множеством сетей в центре города, часть из которых была заложена еще в 60-е годы минувшего столетия, причем некоторые из них даже не были обозначены на соответствующих картах. По направлению новой линии было снесено более 80 административных и жилых зданий, хозяйственных построек. В частном секторе не все прошло гладко, доходило и до многомесячных судебных тяжб с хозяевами домов, подлежащих сносу. И это было только «предисловие» к строительству метро.

Первыми разрабатывались котлованы «Вокзальной» и «Ковальской Слободы», последней стала «Юбилейка». Она, к слову, самая глубокая в метро по залеганию — 30 м. Перед началом масштабных работ УП «Минскметрострой» закупило во Франции механизированный проходческий комплекс, который нарекли белорусским именем «Алеся». Технические параметры и производительность этого металлического исполина не могут не впечатлять: длина — 92 м, вес — 550 т, диаметр — 6 м. Проектная скорость щита — 12,6 м в сутки, что в 4–5 раз больше, нежели у немеханизированных «собратьев».

— Приобретение дорогостоящего проходческого комплекса, конечно, оправдало надежды руководства предприятия, несмотря на его плановые технические остановки, обусловленные заменой режущего инструмента, и некоторые издержки, — поделился директор Тоннельного отряда № 1 Александр Ободов. — Отличительная особенность «Алеси» не только в большой производительности, но и в том, что все процессы ее автоматизированы, проходчики фактически не соприкасаются с забоем, это не только значительно облегчает их труд, но и делает его безопасным.

Суточный рекорд, установленный на этом щите, достиг 14 м. К прокладке первого тоннеля мы приступили в феврале 2016 года. За последующие годы совершили четыре сбойки, то есть прошли четыре тоннеля общей длиной свыше 6 км. Сейчас «Алеся» завершает проходку правого тоннеля второй очереди третьей линии от станции «Аэродромная» до «Слуцкого Гостинца». До сбойки осталось 132 м из 1 830. На этом участке задействовано 60 проходчиков. Большее количество человек из почти 340 списочного состава ТО-1 трудились на «Вокзальной», пешеходном примыкании с Зеленолужской линии на Автозаводскую (с «Юбилейной площади» на станцию «Фрунзенская»), а также на строительстве путепровода на ул. Кижеватова. Теперь они задействованы на станции «Аэродромная».

По словам А. Ободова, «Вокзальная» стала самой сложной из семи станций, построенных за время его работы в организации с 1987 года. Во-первых, это трехэтажный объект с единственным в столице наземным вестибюлем и самой широкой платформой (16 м). Во-вторых, пешеходные переходы на Московскую линию сооружались под действующими железнодорожными путями. Но наиболее трудоемким для проходчиков-универсалов здесь стало пешеходное примыкание к станции «Площадь Ленина». Длина двух тоннелей — 170 и 252 м. Они односторонние, первый выходит на вестибюль, второй — на платформу. Оба оборудованы траволаторами, движущимися дорожками. Переходы можно преодолеть и в пешем порядке. Строительство тоннелей велось круглосуточно, а выход на перрон разрабатывался ночью под путями метро.

Отличительная особенность станций этой линии и в том, что обслуживать их будут новые составы, произведенные на предприятии «Штадлер-Минск». Они уже курсируют по Автозаводской ветке и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Ход у электричек бесшумный и плавный, кузов алюминиевый со сроком службы 50 лет. Снаружи и внутри они оснащены видеокамерами, для удобства пассажиров во время движения можно передвигаться по всему салону. Он также оборудован разъемами для подключения гаджетов. Все составы оснащены системой автоведения, что упрощает работу машинистов, за которыми останутся только функции контроля.

Вклад в очередную победу метростроителей внесли все подразделения предприятия. Наибольшая нагрузка на заключительном этапе выпала на элетромонтажное управление, главный инженер которого Александр Головчак пояснил, чем новая линия будет кардинально отличаться от уже действующих.

— Главное достоинство Зеленолужской ветки в том, что все технологические процессы на ней полностью автоматизированы, — отмечает специалист. — Вся информация с приборов и датчиков поступит в новый инженерный корпус, он выстроен на ул. Ленинградской и примыкает к основному административному зданию метрополитена. На третьей линии проведены монтаж и пусконаладка 84 инженерных систем. Это автоматизированное управление всем оборудованием, вентиляционные и водоотливные установки, а также пожаротушения, видеонаблюдения, кондиционирования и ряд иных, в том числе инновационные. Об объемах работы тружеников нашего управления лучше всего говорят следующие цифры: смонтировано и подключено свыше 1 200 силовых шкафов, проложено более 50 км кабелей разного сечения и предназначения, установлено около 30 тыс. энергосберегающих светодиодных светильников и светильников накаливания. Осилить такие объемы работы нам помогли коллеги из некоторых столичных строительных организаций. На станциях также были смонтированы и запущены защитные экраны, двери автоматические станционные (ДАС), которые позволят обезопасить пассажиров от падения на рельсы. С учетом новых электропоездов, траволаторов и ряда инновационных технологий, применявшихся при строительстве, можно со всей определенностью утверждать, что Зеленолужская ветка Минска станет одной из самых современных на всем постсоветском пространстве!

Поделиться:



