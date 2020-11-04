Где Беларусь в университетских рейтингах?

На минувшей неделе, в противовес студенческим протестам, в госСМИ активизировались чиновники Министерства образования с рассказами о растущем потенциале белорусских вузов.

Видимо, этими рассказами они должны были придать логичность заявлению Александра Лукашенко о грядущем отказе в признании дипломов зарубежных вузов.

Как заявил министр образования Игорь Карпенко:

«Белорусское высшее образование находится на достойном уровне. Наши ведущие вузы БГУ, БНТУ, БГУИР стабильно входят в международные рейтинги, в том числе по цитированию научных статей. Вообще надо сказать, что за последние годы престиж белорусского образования подчеркивает нарастающий процент экспорта образовательных услуг».

QS и MosIUR

По БТ в подтверждение этих слов были взяты данные из QS World University Rankings, в котором в этом году БГУ действительно поставил свой рекорд, заняв 317-ю позицию.

В 2019 году БГУ в рейтинге QS World University Rankings среди 1000 ранжируемых вузов занял 351 место. В 2018 году БГУ размещался на 354 месте, а в 2017 – на 334.

Можно также добавить, ято в Московском международном рейтинге «Три миссии университета» (MosIUR), в 2020 году Белорусский государственный университет вошел в группу 301–350. В 2019 году эти показатели были равны 401–450.

THE

Однако QS World University Rankings и MosIUR – не единственные, сравнивающие вузы международные индексы. Наиболее известным является рейтинг Times Higher Education (THE). БГУ в этом году в нем представлен в группе 1001+ из 1500 лучших вузов мира, включенных в ранжируемую таблицу.

Отметим, что в рейтингах 2016, 2017 и 2018 годов БГУ в рейтинге THE находился на позиции 800+. Но в списке, опубликованном в нынешнем сентябре, БГУ попал в группу 1001+. С чем связано понижение в рейтинге, сказать сложно.

Webometrics

Как рассказали по СТВ, белорусское образование во всем мире ценится высоко. «Вузы на хороших позициях в мировом рейтинге университетов Webometrics», – сообщили телевизионщики. Они, впрочем, умолчали, что в нынешнем июле БГУ в этом рейтинге занял 756 место. Год назад Белгосуниверситет в обновленном рейтинге Webometrics Ranking of World Universities находился на 703-й позиции. А вот в 2018 году Белорусский государственный университет впервые вошел в топ-500 Мирового вебометрического рейтинга университетов, заняв 487 место. Таким образом с 2018 по 2020 год БГУ потерял в рейтинге 269 строчек.

Поэтому в белорусском высшем образовании не все так однозначно.

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