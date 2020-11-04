Аэродром Орша готов к эксплуатации, сообщили БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций.

“3 ноября на основании результатов технического рейса и решения сертификационной комиссии Департаментом по авиации выдан аэродрому Орша сертификат годности к эксплуатации”, – сказали в пресс-службе.

В качестве завершающего этапа процедуры сертификации 2 ноября на аэродром Орша был выполнен технический рейс. В техническом рейсе на самолете Boeing737-500 авиакомпании “Белавиа” принял участие директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский для проверки готовности аэродрома к эксплуатации и оценки качества работы всех его служб аэродрома.

“По итогам технического рейса был подписан акт о соответствии характеристик аэродрома, его оборудования и средств обеспечения полетов сертификационным требованиям”, – отметили в пресс-службе.

Аэродром Орша может принимать различные типы воздушных судов, в том числе широкофюзеляжные, такие как А-330, А-340, В-747, В-767, а также вертолеты всех типов в любое время суток.

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