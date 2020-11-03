Во власти мечты, или Не отрекаются любя

«Мара» – совместное детище влюбленных в танец людей, Макса и Лидии Кац. После смерти мужа Лидия Кац-Лазарева не дала «Маре» пропасть. И сегодня она по-прежнему делает все, чтобы танцевальная культура в Беларуси развивалась, чтобы у тех, кто приходит в клуб, мечты сбывались. В этом году «Мара» отмечает свое 55-летие.

Какой счастливый случай

– Иногда сама удивляюсь своему постоянству, – признается Лидия Петровна Кац-Лазарева. – В 1965 году приехала в Минск, зашла во Дворец культуры МТЗ, который тогда еще не приняла госкомиссия, и с тех пор другого места работы просто не представляю. Живу рядом, но настоящим домом считаю «Мару»…

– Лидия Петровна, когда и где вы приобщились к хореографии? Как родилась ваша любовь к танцу?

– Выросла я в Таганроге. Однажды моя подруга попросила пойти с ней на занятия по танцам – мол, она быстро освободится и мы вместе отправимся гулять. Я согласилась. О хореографии никогда не мечтала, считала себя недостаточно красивой, не обладающей внешними данными, которые необходимы для сцены и для выступлений перед публикой. Объяснения этому – в раннем детстве. Мне было два с половиной года, когда в доме случился пожар, я получила очень сильные ожоги, только чудом выжила. Это оставило свой след. Собиралась выбрать профессию, связанную с морем. Но в тот день мне, 14-летней девушке, очень понравилось, как ровесницы исполняют танго. Захотелось научиться двигаться так же красиво, как они. И я стала посещать эту школу. Меня заметили, я начала участвовать в концертах и конкурсах.

– Какими судьбами вы оказались в Минске?

– Танцевальные конкурсы в те далекие годы проходили в основном в Ленинграде, Каунасе, Вильнюсе, Риге. Оплачивать такие поездки для моих родителей, которые работали на заводе, стало сложно: в семье было еще два брата, жили мы очень скромно. И я, 18-летняя девушка, отправилась в Минск. К тому времени была уже лауреатом Всероссийского конкурса бальных танцев. Считала: буду поближе к главным культурным центрам страны, к Прибалтике, продолжу «танцевальный марафон» и поступлю в Институт иностранных языков. Студенткой не стала – не хватило полбалла. Но я твердо решила остаться в Минске и найти работу. Пришла во Дворец культуры МТЗ, нашла директора и предложила свои услуги – учить танцевать. Поскольку госкомиссия на тот момент помещение ДК еще не приняла, меня взяли на испытательный срок по договору подряда. И я на танцплощадке, на знаменитых «корчах» летом стала приобщать к польке, липси, венскому вальсу и вальсу-бостону всех желающих. Собирались тысячи минчан. А с 1 сентября 1965 года открыла в ДК школу бальных танцев – по аналогии с той, в которой сама занималась в Таганроге. Пришли восемь человек. Вот так началась моя биография хореографа. Несколько позже я получила профессиональное образование – и даже не одно.

История любви

– Лидия Петровна, а как и где вы познакомились со своим мужем?

– Макс Самуилович Кац преподавал в танцевальной школе в Таганроге. Он потомственный хореограф. Сначала наша симпатия друг к другу не обещала перерасти в нечто большее. Все-таки между нами была заметная разница в возрасте. Но он приехал ко мне в Минск, и здесь мы поженились.

– Это была любовь учителя и ученицы?

– Долгие годы я считала его учителем во всем и даже дома называла по имени-отчеству. Макс Самуилович влюбил меня в танец, благодаря ему я нашла свое призвание. Он был для меня Мастером. Но в какой-то момент я «доросла» до него и почувствовала себя достойной ученицей. Наши творческие отношения цементировало общее дело – «Мара». А в семейном союзе мы более 25 лет старались слушать и слышать друг друга. Необыкновенно благодарна мужу за то, что он делился со мной жизненной мудростью, приобретенными знаниями, давал мне свободу развиваться, расти, совершенствоваться.

– Вы часто танцевали с мужем?

– Танцевали мы на вечерах, праздниках, встречах с друзьями. Особенно часто – в тех случаях, когда для популяризации «Мары» требовалось что-то показать, объяснить значение великого искусства хореографии.

– А муж не ревновал вас к тем партнерам, с которыми вы выступали?

– Хотя я никогда давала повода, иногда такое случалось. Но чаще на подобные вопросы о ревности муж отвечал: «Ну пускай потанцует. Уйдет домой она все равно со мной!» К 30 годам я оставила спортивно-концертное направление, и основной для меня стала педагогическая работа.

– Есть женщины, которые не могут жить без мужчины, а есть такие, кто легко переносит одиночество, кого оно не пугает. Вы из какой категории?

– Это большое счастье, если рядом есть кто-то, кто тебя понимает, с кем ты делишь радость и горе. Одиночество – это испытание, которое не каждому по плечу. Когда я овдовела, мне тоже первое время казалось: жизнь кончена. Но оставалась «Мара», и я заставила себя продолжать наше общее дело. К счастью, я рано поняла: человек в этом мире по сути одинок и должен рассчитывать только на себя. Хочешь прожить интересно – значит, нужно верить в себя, в свое назначение. Это поможет не сломаться в самые трудные минуты жизни.

– Вы были молодой вдовой. Не пытались устроить свою личную жизнь?

– Я и сейчас верю в романтические отношения. Не глядя на свои годы, нахожусь в процессе выбора спутника жизни. Он, как и я, должен верить: любви и танцу все возрасты покорны.

– Какие танцы, по вашим наблюдениям, пользуются наибольшим «спросом»?

– Вальс, танго, квикстеп. Я всячески внедряю, поверьте, и сальсу. Но почему-то люди разных возрастов предпочитают по-прежнему классику. Думаю, объяснение этому – в желании ощущать партнера и богатстве музыкального сопровождения.

– Лидия Петровна, вы сегодня уже только учите или иногда танцуете сами?

– Больше учу и учусь. Раз в год-два езжу на форумы лучших мировых педагогов по хореографии, слушаю лекции, чтобы быть в курсе современных тенденций и не останавливаться в развитии. Но иногда и танцую – со своими бывшими партнерами, с учениками, которые сегодня преподают в «Маре».

– Что вы любите, помимо танца?

– Водить машину, кататься на велосипеде, плавать в бассейне, сплавляться на байдарках, читать хорошие книги, слушать прекрасную музыку и пение, смотреть талантливые театральные постановки и фильмы. Люблю готовить. Без ложной скромности: я хорошая хозяйка, дорожу уютом, порядком, чистотой. Обожаю общаться с людьми, наблюдать за ними, узнавать, восхищаться. Ой, я столько всего в жизни люблю! Бывает, иногда просыпаюсь, чувствую: наваливается хандра, что-то побаливает, вспоминаются трудности. Тогда говорю себе: «Лазарева, а ну, брось прикидываться, всё у тебя хорошо, ты еще нужна людям, поднимайся – и вперед!».

– О чем мечтаете сейчас?

– Реализовать те идеи, которых у меня еще по-прежнему хватает. Передать свое дело в надежные руки, оставить после себя наследников-профессионалов, чтобы «Мара» жила в Минске сотни лет. А еще мечтаю о Дворце танца, где был бы учебный центр для занятий, костюмерная, кафе… Давно хочу, чтобы хотя бы в одной школе Минска с 1-го по 11-й класс внесли в расписание обязательные уроки танца. Мне кажется, это был бы шикарный социальный проект, который со временем стоило бы распространить на все учебные заведения страны. Пока, увы, не нашла поддержки для реализации этого эксперимента. Но все равно буду штурмовать «крепость» и верить: мечты сбываются!

Фото из архивов Л.Кац-Лазаревой. «Алеся».

Публикация — из № 87 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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