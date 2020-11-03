Внуку экс-ректора Белгосуниверситета дали 10 суток

Владислав Козулин – студент второго курса факультета прикладной математики БГУ, его задержали во время одной из недавних акций протеста.

Некоторое время Влад был на Окрестина, а затем его отправили в Жодино.

«Влад не вернулся сегодня домой… – сообщила дочь Александра Козулина Ольга вечером 25 октября. – В свете того, что на улицах города орудуют бандиты, это настоящий ад для матери – не знать, где ее ребенок находится и что с ним сейчас делают! Здоров ли… Жив ли…»

Позже Ольга узнала, что Влад на Окрестина, вместе с ним еще 44 человека…

Суд состоялся на следующий день – как теперь модно, онлайн, по скайпу.

«Поеду в среду забирать, – сказал «Народной Воле» Александр Козулин. – Внуку 18 лет, в декабре исполнится 19. Как он там в местах лишения свободы? Парень, который сидел вместе с ним и недавно вышел, позвонил Ольге. Влад просил передать маме, чтобы не переживала. Говорит, что все в порядке, интеллигентная публика, все друг друга поддерживают и всё нормально.

Посмотреть на жизнь с обратной стороны – оно никогда не помешает. Лучше доходит до людей, что на самом деле происходит. Это только кажется, что всё нормально. А когда сталкиваешься с этой цепочкой – от момента задержания и до момента выхода, – понимаешь, что систему надо менять. В этой цепочке, к сожалению, сегодня вся суть нашего государства. Безусловно, это не самый лучший опыт. Но посмотрите, сколько за последние месяцы людей прошло через этот этап, и эта стадия важна – как момент очищения, после которого придет главное – осознание…»

Публикация — из № 87 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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